Известная теннисистка проспорила фанату свидание

Во время матча между «Атлантой» и «Патриотами», пока первая команда выигрывала со счетом 28:3, Бушар написала в Twitter: «Я так и знала, что «Атланта победит». Теннисистка тут же получила ответ от одного из своих подписчиков: «Если выиграет Нью-Ингленд», сходим на свидание?» Девушка согласилась, а когда «Атланта» все же проиграла, ей пришлось сдержать обещание.

Свидание состоялось, т.к. Бушар решила, что эта история привлекла так много внимания, что она не может не сдержать обещание. Счастливчиком оказался студент Джон Герке. Сначала канадка переживала, что он будет каким-нибудь чудиком, но после свидания была вынуждена признать, что он очень милый парень.