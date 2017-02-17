Актер Том Ленк воссоздает из мусора платья звезд и набирает миллионы просмотров

Том Ленк знает, каково стоять на красной ковровой дорожке. Вооружившись клеевым пистолетом, он создает комичные наряды, в которых позирует перед камерой. В прошлом году Ленк, 40-летний актер и комик, начал воссоздавать наряды, в которых звезды появлялись на красных ковровых дорожках. Результаты своих трудов Ленк публикует в Instagram, где за его творчеством следит более 170 тысяч человек. Комик решил схитрить и стал публиковать не фото, а видео, потому что так легче отслеживать активность аудитории. Выяснилось, что в аккаунте Ленка определились 2 лидера: черно-золотое платье от Atelier Versace, которое надела Блейк Лайвли на премию «Золотой Глобус» (20,2 млн просмотров); платье Хлои Кардашян, в котором она появилась на балу в Нью-Йорке (13,6 млн просмотров).

Фото: instagram.com Наряды автор называет «Lenk Lewks». Замысловатый крой и демонстрация в выгодных позах заменены на неряшливые копии нарядов от кутюр, сфотографированных анфас. Журналисты назвали Ленка типичным участником шоу «Подиум» с поправкой не на профессионализм, а на юмор. В хобби Ленка один из телевизионных каналов США разглядел коммерческий потенциал. Теперь под прицелом комика премия «Оскар». Тем не менее редакторы не планируют заменять гараж и камеру с автоспуском на студию с профессиональными операторами.

Фото: instagram.com В своей мастерской в Калифорнии Ленк уже запасает мусорные пакеты и килограммы искусственных волос. Актер, анализируя прошлые выходы звезд, считает, что инвестировать нужно в блестки. Платья Кэти Перри и Хайди Клум на «Грэмми» тому доказательство. Для премии «Оскар» Ленк планирует закупить не менее 4 килограммов страз и пайеток. Актер признался, что больше всего опыта приобрел после вручения «Золотого Глобуса». Именно тогда он понял, что в деле может пригодится абсолютно все, поэтому к подготовке нужно отнестись серьезнее.

Фото: instagram.com Актер довольно категоричен в выборе материалов. Он отказывается от традиционной ткани, считая, что так наряды теряют свою оригинальность. В ход идет все, что используется в быту. Ленк организовал команду помощников, чтобы те воссоздали красную ковровую дорожку «Оскара» прямо в квартире. Ковер — огромное красное полотенце, бархатный канат — разделители для бассена из поплавков, закрепленные на нескольких вантузах. Ленк признается, что иногда выбор звезд слишком очевиден. Большая удача, когда актриса надевает что-то необычное. Во время «Золотого Глобуса», вдохновение Ленка было уже на исходе от однотипных нарядов, как вдруг на подиуме появилось белое кружевное платье. Комик пустил в ход все салфетки и фильтры для кофе, что были в квартире. Хобби Ленка не слишком затратное. Основные расходы — парики. Один стоит около 20 долларов. Актер не видит смысла тратить больше, если результат от этого не измениться. К «Оскару» уже накопилось несколько париков. Среди них выделился фаворит — длинные светлые волосы. Он одинаково хорош и для образа Блейк Лайвли и Мэрайи Кэри.

Фото: instagram.com Журналисты усмотрели в хобби актера насмешку над современной модой. Ленк ответил, что сегодня мода стала серьезной и дорогой индустрией, становиться даже весело говорить: «Я сделал это платье за 50 тысяч долларов из ​​50-центовых упаковок и игрушек для собак». Ленк надеется, что его пародии не заденут звезд, дизайнеров и стилистов. Лишь однажды актер целенаправленно высмеял в своем аккаунте Мэрайю Кэри. Выходки Ленка выглядят диковинно, но аудитория активно лайкает и комментирует.