Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»

Первый выпуск проекта «Дом-2» вышел 15 лет назад. Реалити-шоу стало самым долгим за всю историю мирового телевидения. Первыми ведущими были Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Позже Нагиева сменила Ксения Бородина. 15 парней и девушек приехали на проект, чтобы построить любовь. Рассказываем, как выглядят и чем занимаются самые яркие участники первого состава «Дома-2» сегодня. Участники «Дом-2» из Беларуси рассказали о закулисье проекта и жизни после реалити Ольга Николаева (Солнце)

Фото: instagram.com/dom2photos/

Девушка точно запомнилась своим хулиганским поведением и независимым нравом. За четыре года на проекте она пыталась построить отношения с Александром Нелидовым, потом с Маем Абрикосовым, но из этого ничего не вышло.

Фото: instagram.com/solntcezvezda/

Сегодня Ольга – композитор и диджей. Она не замужем, и свою личную жизнь девушка предпочитает не афишировать. Недавно она появилась в шоу Анастасии Ивлеевой Agenth Show, в выпуске с участниками проекта «Импровизация». Роман Тертишный (Май Абрикосов)

Фото: instagram.com/dom2photos/

За два с половиной года Роману не удалось найти свою половинку, хотя молодой человек очень нравился девушкам в «Доме-2». На шоу он встречался с Ольгой Солнце и даже с Аленой Водонаевой.

Фото: instagram.com/tertishnyi_official/

После скандального ухода были попытки остаться на телевидении. Май снялся в сериале «Победный ветер, ясный день» и вел шоу о мистических тайнах. После неудачных попыток он уехал жить в деревню в Воронежской области. Молодой человек ведет личный блог в Instagram. Ольга Бузова

Фото: instagram.com/buzova86/

Прежде чем стать ведущей проекта, Ольга Бузова четыре года была его участницей. В 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, но спустя несколько лет пара развелась.

Фото: instagram.com/buzova86/

Сегодня Ольга – популярная певица, телеведущая, актриса, автор собственной книги. В 2018 году она даже запустила аналог проекта «Холостяк» на одном из российских телеканалов, реалити-шоу «Замуж за Бузову». В общем, вы и так все знаете. Снова блондинка. Ольга Бузова неожиданно сменила причёску Роман Третьяков

Фото: instagram.com/roman_tretyakov_/

Один из самых ярких участников шоу «Дом-2», экс-бойфренд Ольги Бузовой. Массовик-затейник быстро стал популярным на проекте благодаря креативности и артистизму.

Фото: instagram.com/roman_tretyakov_/

Сейчас Роман занимается стэндапом и ведет мероприятия. В своем аккаунте в Instagram молодой человек анонсирует сольные концерты и рассказывает о других увлечениях. Степан Меньщиков

Фото: instagram.com/dom2photos/

Степан выбрал себе на проекте самых ярких избранниц: Алену Водонаеву и Викторию Боню. После ухода из «Дома-2» Меньщиков был ведущим передачи «Ху из Ху».

Фото: instagram.com/stepanmen/

В 2013 году Степан женился на своей девушке Евгении Шамаевой, у пары родился сын Иван. Однако позже выяснилось, что Степан – не биологический отец Вани. Но это никак не повлияло на их отношения. Еще у Степана есть младшая дочь Варвара. Алена Водонаева

Фото: instagram.com/dom2photos/

Алену помнят как одну из самых скандальных участниц проекта. Спустя три года она покинула проект. В 2009 Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. У супругов родился сын Богдан. В 2017 году девушка вышла замуж во второй раз. Однако и этот брак долго не продержался. В июне этого года состоялся официальный развод.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева – известная модель, актриса, телеведущая и блогер. В 2018 она написала книгу «Голая», которая за несколько недель стала бестселлером. Сэм Селезнев

Фото: instagram.com/dom2photos/

Сэм приехал на проект со словами «Девчонки заждались такого мачо, как я». Первые отношения с Оксаной Аплекаевой сразу не заладились. Но роман с участницей Анастасией Дашко был продолжительным и, казалось бы, успешным. Тем не менее Сэм покинул проект и вернулся в родной Краснодар.

Фото: instagram.com/samseleznev/

Там он ведет спортивные новости и сотрудничает с театром каскадеров. Команда гастролирует со своими экстремальными шоу по всей России. Стас и Оскар Каримовы

Фото: instagram.com/dom2photos/

Братья-близнецы пришли на проект в 2004 году и быстро завоевали любовь телезрителей и участниц проекта. Стас встречался с Ольгой Бузовой, а Оскар — с Ксенией Бородиной.

Фото: instagram.com/dvjkarimov/

Стас женат уже больше 10 лет, живет с женой Еленой и воспитывает дочку Уму. Оба брата нашли себя в музыкальной сфере. Они работают диджеями и гастролируют с собственными проектами. Александр Нелидов

Фото: instagram.com/dom2photos/

Один из немногих участников, который женился на проекте, но за пределами реалити пара все-таки разошлась. Вскоре Александр женился на москвичке Екатерине, с которой растит дочь Машу.

Фото: instagram.com/avnelidov/