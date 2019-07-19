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Инна Чурикова упала со сцены. Стали известны подробности инцидента

19 июля 2019 12:55
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Новости России. Очевидица рассказала о том, как российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля.

Как сообщает РИА Новости, по словам зрительницы, Чурикова оступилась в самом конце спектакля. Артистка сначала упала на выступ сцены, а затем – на пол.

Находившиеся в зале люди сразу помогли Чуриковой подняться, а затем подняли её на руки и отнесли за кулисы. Среди зрителей была врач, которая оказала Инне Михайловне первую помощь.

Ранее стало известно, что после инцидента Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского.

Артистка в тяжёлом состоянии – подробнее здесь.

# Несчастный случай # калейдоскоп # Инна Чурикова

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