Инна Чурикова упала со сцены. Стали известны подробности инцидента

Новости России. Очевидица рассказала о том, как российская актриса Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля.

Как сообщает РИА Новости, по словам зрительницы, Чурикова оступилась в самом конце спектакля. Артистка сначала упала на выступ сцены, а затем – на пол.

Находившиеся в зале люди сразу помогли Чуриковой подняться, а затем подняли её на руки и отнесли за кулисы. Среди зрителей была врач, которая оказала Инне Михайловне первую помощь.

Ранее стало известно, что после инцидента Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского.