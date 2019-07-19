Она постирала майку мужа с автографами английских футболистов. Самые нелепые причины разводов

При расставании пары очень часто называют одну и ту же причину: не сошлись характерами. Мы решили сделать подборку самых смешных и нелепых случаев, которые стали поводом для развода.

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Во время свадебной церемонии в Германии жениху настолько не понравилась прическа невесты, что он ножом пытался срезать ее волосы. Девушка, которая на 16 лет была младше будущего супруга, обратилась в полицию. Молодым запретили видеться, в итоге пара развелась.

Фото: instagram.com/galsad_/

Обязанности в семье: что делать, если весь быт держится только на вас? Забавный случай произошел в семье режиссера Леонида Нечаева. Когда он переехал жить к своей жене в коммуналку, его теща попросила немного подстричь огромные цветы, которые занимали полкомнаты. В результате Леонид «облагородил» фикусы до средних размеров комнатного растения. Теща упала в обморок, а позже поставила ультиматум дочери: «Или муж, или я». Леонид ушел сам.

Фото: instagram.com/ya_rikki/

А румынскую пару поссорили, как ни странно, домашние животные. 67-летний пенсионер женился на 47-летней женщине, пара счастливо жила в браке. Но это продолжалось до тех пор, пока кошка жены не съела всех любимых попугаев мужчины.

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А жена английского футбольного фаната покусилась на святое! Она постирала майку мужа с автографами известных игроков. Нил Дьюхарт подал иск, и в суде его жену признали виновной в вандализме. И такое бывает!

Фото: instagram.com/malinka_linich/

В Азербайджане предложили перед вступлением в брак проверять пары на психологическую совместимость Необычный развод случился и у американской пары. Жена обожала читать детективы. А ее супруг, мистер Даниэльсон, в каждой книге писал имя убийцы примерно на 30-й странице. Суд встал на сторону жены и дал развод «по причине особенно утонченно-жестокого обращения мужа».

Фото: скриншот с YouTube-канала Руки Вверх

А в этой истории пара познакомилась в интернете. Немецкий фермер Вольфганг Зобер написал милой молодой женщине Рэнди-Виктории на сайте знакомств. Еще симпатичнее она показалась мужчине при реальной встрече. Вольфганг решил не медлить и практически сразу сделал девушке предложение. Самое интересное произошло во время брачной ночи. Выяснилось, что Рэнди – транссексуал. Обманутый фермер немедленно подал на развод.

Фото: pixabay.com