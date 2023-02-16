16 февраля День свежего ананаса. Чем ещё известна эта дата?

16 февраля Всемирный день антропологии

Сегодня, 16 февраля, Всемирный день антропологии. Он отмечается каждый третий четверг февраля. Праздник популяризирует науку, занимающуюся изучением человека, его происхождением и развитием, нормами поведения в социуме, существованием в культурной и природной среде. Антропология изучает развитие человеческой культуры в обществе. Ученые наблюдают за поведением людей из разных уголков земного шара в повседневной жизни. После этого, используя механизмы этнографии, они описывают обычаи и традиции коренных жителей, проводят параллели с другими культурами. Антропологи предсказывают и будущее Homo sapiens. Согласно исследованиям британских ученых, к 3000 году средний рост людей составит около 2 метров, кожа будет иметь коричневатый оттенок, продолжительность жизни – 120 лет. На Земле будущего понятие «раса» исчезнет.

Египет – страна каменных чудес – всегда манил исследователей своими ни с чем не сравнимыми памятниками искусства. Погребения, как запечатанные кладовые, сохранили сокровища древнего искусства. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде. 16 февраля 1923 года, 100 лет назад, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Когда саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища сейчас хранятся в Каирском музее.

16 февраля День свежего ананаса. Знаете ли вы, что на самом деле, ананас – это трава, а ученые применяют к нему названия «тропический плод» или «соплодие». Родиной ананаса считают засушливые плоскогорные районы Бразилии, а первыми европейцами, отведавшими экзотический плод, были члены команды Христофора Колумба, назвавшие ананас самым вкусным на земле. Кстати, большой поклонницей ананасов была Екатерина II, которая позаботилась об их выращивании в придворном ботаническом саду. Ананас богат микроэлементами и витаминами. В стограммовой порции свежего плода содержится 80 % дневной нормы витамина C и 46 % марганца. Поэтому День свежего ананаса – хороший повод полакомиться сладким фруктом и заодно проявить заботу о собственном здоровье.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!