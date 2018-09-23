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Дочь британского миллионера умерла на борту самолёта из-за сэндвича‍ с кунжутом

23 сентября 2018 12:22
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Новости Великобритании. 15-летняя дочь британского миллионера умерла от аллергической реакции во время полёта из Лондона в Ниццу.  

Как сообщает Daily Mail, в аэропорту школьница купила с собой в дорогу еду. Девушка проверила, чтобы в ней не было ингредиентов, на которые у неё аллергия. Однако в хлебе были семечки кунжута. Несовершеннолетняя поняла, что что-то не так, когда на её коже начали появляться красные пятна.  

Отец девушки, находившийся на борту вместе с дочерью, сделал ей укол из двух шприцев с лекарствами, которые школьница носила с собой на крайний случай. Но это не помогло. У несовершеннолетней началась гипервентиляция, её доставили в больницу в Ницце, где британка скончалась.  

По факту случившегося начато расследование.  

Отмечается, что кунжут является одним из 14 аллергенов, которые должны быть указаны в составе продуктов. Также будет выясняться, обеспечила ли авиакомпания своих сотрудников необходимыми знаниями и оборудования для благополучного выхода из подобных ситуаций.  

Летом 2018 года в Великобритании 4-летний ребёнок заразился опасной инфекцией. 

Девочка примерила несколько пар обуви на босую ногу – подробности здесь.  

# Несчастный случай # калейдоскоп

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