«Про енота рассмешили»: Екатерина Стриженова поздравила сестру с днём рождения и поделилась снимком из детства
Новости России. Несколько часов назад российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поделилась в соцсетях детской фотографией.
«Сестра моя, с Днём рождения! И хотя сегодня ты не в Москве, и мы не можем отметить твоё появление на свет вместе, знай – я люблю тебя и ценю!», – поздравила и выразила свои чувства Стриженова в Instagram.
Телеведущая сопроводила эти слова чёрно-белым снимком из детства. На нём Екатерина вместе со своей старшей сестрой Викторией Андреяновой. Поскольку подписчики начали спрашивать, кто из них кто, Стриженова пояснила, что голубоглазая блондинка – это Виктория, а кареглазая брюнетка – она сама.
Фото: instagram.com/strizhenovae
Телеведущая в шутку заметила, что она на этом фото похожа на енота. Также Екатерина уточнила, что хотя они с сестрой внешне не слишком похожи, родители у них общие.
Фанаты Стриженовой порадовались возможности увидеть кусочек её детства и радостно прокомментировали публикацию.
«Какие очаровательные. Поздравляю ВАС!»,
«А взгляд то совсем не изменился. Сразу узнала в маленькой девочке Катю»,
«Хорошенькие какие!»,
«Вы очень хорошенькие были и сейчас красавицы! С днём рождения вашу сестрёнку!»,
«Про енота рассмешили. Очаровательная улыбающаяся девчонка. С днём рождения вашу Викторию! Всех благ и безграничного счастья».
Фото: instagram.com/victoriaandreyanova
К слову, Виктория сейчас находится в Париже. Женщина также сделала публикацию в Instagram по случаю праздника.
«Мой Новый год начинается! И я желаю себе отделять важное от срочного! Если всё время делать срочное, то упустишь важное. Ещё мне бы хотелось позволить себе такую роскошь как быть собой! Кажется, заслужила! И хочу, чтобы все мои близкие люди были здоровы! И вам всего самого нежного!», – написала Андреянова.
На неделе в Instagram появился ещё один любопытный снимок. Кристина Орбакайте загрузила фотографию, где она с короткой стрижкой.
О том, что стало причиной резкой смены образа, можно узнать здесь.