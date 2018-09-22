«Про енота рассмешили»: Екатерина Стриженова поздравила сестру с днём рождения и поделилась снимком из детства

Новости России. Несколько часов назад российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поделилась в соцсетях детской фотографией. «Сестра моя, с Днём рождения! И хотя сегодня ты не в Москве, и мы не можем отметить твоё появление на свет вместе, знай – я люблю тебя и ценю!», – поздравила и выразила свои чувства Стриженова в Instagram. Телеведущая сопроводила эти слова чёрно-белым снимком из детства. На нём Екатерина вместе со своей старшей сестрой Викторией Андреяновой. Поскольку подписчики начали спрашивать, кто из них кто, Стриженова пояснила, что голубоглазая блондинка – это Виктория, а кареглазая брюнетка – она сама.

Фото: instagram.com/strizhenovae

Телеведущая в шутку заметила, что она на этом фото похожа на енота. Также Екатерина уточнила, что хотя они с сестрой внешне не слишком похожи, родители у них общие. Фанаты Стриженовой порадовались возможности увидеть кусочек её детства и радостно прокомментировали публикацию. «Какие очаровательные. Поздравляю ВАС!», «А взгляд то совсем не изменился. Сразу узнала в маленькой девочке Катю», «Хорошенькие какие!», «Вы очень хорошенькие были и сейчас красавицы! С днём рождения вашу сестрёнку!», «Про енота рассмешили. Очаровательная улыбающаяся девчонка. С днём рождения вашу Викторию! Всех благ и безграничного счастья».

Фото: instagram.com/victoriaandreyanova