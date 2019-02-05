«В итоге так и не пересеклись». Оксимирон опубликовал фрагмент личной переписки с Децлом

Новости России. Рэпер Оксимирон опубликовал фрагмент переписки с Децлом и выскал свои мысли по поводу его вклада в хип-хоп культуру.
Два музыканта в сообщениях обсуждали возможность личной встречи. Беседа проходила в ноябре 2017 года.
Оксимирон:
RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в свое время сформулировать свой ответ.
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В конце поста Оксимирон добавил: «В итоге так и не пересеклись».