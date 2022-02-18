В Глубокое приезжают молодожёны, чтобы сыграть свадьбу. Вот какие традиции у жителей этого города

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вишневая столица, край бездонных озер, родина сгущенки. Сегодня наше путешествие будет особенно вкусным. Отправляемся на выходной в Глубокое. В этом уголке Витебской области 106 озер. Отдых прекрасен в любое время года. Не надышаться. На набережной – зимняя симфония. Галерея скульптур от местного Вакулы и не только. Сказочный лэнд возглавляет дед-глубочанин – талисман всех рыбаков, студентов и, конечно, туристов.

Алла Галай, инструктор-методист по туризму Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра:

Мы находимся на берегу озера, которое когда-то дало имя нашему городу, – озеро Глубокое. Но, правда, сейчас оно называется по-другому. В XIX веке его передали в аренду еврейской общине – кагалу, и озеро стало называться Кагальным. Средняя глубина – чуть больше 2,5 метра, максимальная глубина – 5 метров. Анастасия Макеева:

А где самый хороший улов? Если кто-то приедет с семьей на выходные, какое озеро посоветуете? Алла Галай:

Ну, если щуку, то Плисское озеро, Долгое, Чечелевское. Анастасия Макеева:

А пляж, если отдохнуть, позагорать, покупаться, это куда? Алла Галай:

Окуневское озеро, Белое возле города, в черте города есть городской пляж, на озере Беглец.

Сердце города стало аллеей для молодоженов. На берегу в ротонде проходит торжественная роспись. Союз скрепляют замочками на счастье, катаются на качелях, чтобы вместе колыхать детей. А начинается все с ворот в семейную жизнь и подковы.

Алла Галай:

Семейная жизнь – это не только радости, но иногда и какие-то ссоры, размолвки. Если такое случается, надо прийти на такую скамеечку, называется «Скамья примирения». Наш обряд бракосочетания считают одним из лучших, к нам приезжают даже не глубочане специально, чтобы расписаться.

В семейной жизни не обойтись и без материальной стороны. Наши молодожены идут к такому семейному кошельку. Здесь три ключика. Обычно мужчины говорят, что от любви, от счастья, от сердца, а женщины зачастую: дача, машина, квартира. Главное, чтобы кошелек был большой, полный. Да, надо потереть. Свадебный бум приходится на июльский вишневый фестиваль. Сочная и спелая ягодка стала брендом города неспроста. Еще кармелиты выращивали ее в своем саду, но прославилась вишенка в XX веке благодаря агроному Болеславу Лопырю. Он скрестил местный урожай с польскими сортами и вывел глубокскую, вкусную, устойчивую к морозам и вредителям ягоду. В честь символа города в 2013-м установили декоративную композицию и провели первый фестиваль с вишневой королевой.

Алла Галай:

Она настолько понравилась после войны экспедиции нашего Института плодоводства, что они решили сделать ее одним из маточных сортов. Послевоенные сорта вишни белорусской очень многие базируются именно на глубокской кислой вишне. Даже у нас брендовое блюдо – сало с вишней, которое мясокомбинат готовит, корейка с вишней, пироги, торты нашего хлебозавода. С вишней это очень вкусно. Без сувениров возвращаться не хочется. В доме ремесел вас встретит мурчащий научный сотрудник Кузьма и откроет ларец. Гончарство, ткачество, вытинанка, валяние – искусство от мастеров – высший пилотаж. Можно заглянуть в глубину веков и поучаствовать в мастер-классах. Резчик по дереву – настоящий волшебник.

Виктор Дудкевич, мастер резьбы по дереву:

Игрушка, XII век, для снятия стресса. Дети стояли и так один одному передавали. Это куклы, XII век.

Я их называю первые деревянные барби. Детям очень нравится. Коники разные. Вишневая королева с бароном Мюнхгаузеном. Это чисто вишневый конь. Белорусское золото – отдельная гордость. В руках мастеров соломка превращается в букеты, обережные птички и пауки. Последние вешали в доме не просто так, они забирали весь негатив на себя и сохраняли лад в семье. На Колядки их сжигали и плели нового защитника. Солнечный гардеробчик также на славу. Виктор Дудкевич:

Головные уборы, для дискотек венки. Анастасия Макеева:

Какая красота. Это шкатулка? Виктор Дудкевич:

Шкатулки. Разные виды бейсболок, как сейчас можно называть, бусы такие, янтарь.

Анастасия Макеева:

Все, первая принцесса. В сувенирной краме глаза разбегаются. Здесь каждый найдет талисман по душе: от посуды и свистулек, забавных амигуруми и тильд до брошек и подвесок. Среди эксклюзива – маляванки. Такими расписными дыванами наши предки украшали свои дома. Кусочек райской жизни, мира и любви.