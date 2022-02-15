Сражения изменили его до неузнаваемости. Фотографии солдата до и после Великой Отечественной войны

Он был молод и полон энергии. Юноша мечтал стать художником, оставляя на холстах прекрасное отражение жизни. Но всё изменилось в июне 1941 года. На сайте Reddit опубликовали фотографии советского солдата Евгения Степановича Кобытева, который прошёл через четыре года боли, мучений и невероятно тяжёлых испытаний.

Фото: Reddit

На левом снимке Женя только собирается на фронт. На правом – вернувшийся с войны солдат, который пережил много сражений и побывал в немецком концлагере. За эти четыре года у парня умерли надежды, мечты и вера в лучшее. Родился Евгений в 1910 году в селе Алтайском. Любовь к рисованию у него появилась с детства, поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, юноша поступил в педагогический техникум на учителя изобразительного искусства, после окончания которого он работал по специальности. Позже парень задумался о получении высшего художественного образования. В 1936 году Женя поступил в институт, находящийся в Киеве, который окончил с отличием. Однако реализовать все мечты молодому человеку не удалось – началась война. Юношу забрали в армию, направив в один из артиллерийских полков.

Фото: pixabay.com

Защищая Припять, Евгений был ранен в ногу и попал в немецкий концлагерь, который назывался «Хорольская яма». Он находился на территории бывшего кирпичного завода. Именно здесь погибло более 90 тысяч военнопленных. В 1943 году Евгению удалось сбежать, после чего солдат снова пополнил ряды Красной армии. Он дошёл до Берлина и помог советскому народу в освобождении своей родины. Позже Кобытева хотели наградить медалью Героя Советского союза. Однако из-за плена в концлагере получить награду Жене так и не удалось.

Фото: pixabay.com