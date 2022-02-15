Невеста в 73. Женщина пережила предательство и нашла новую любовь
Любви все возрасты покорны. Наверное, эти слова и будут олицетворением следующей истории, где женщина нашла свою судьбу в 73 года.
Кэрол Мэк активно ведёт социальные сети, поэтому радостной новостью о предстоящей свадьбе она поделилась в своём Twitter.
«Жизнь такая странная. После почти четырех десятилетий брака я никогда не ожидала, что снова буду одинока в 70 лет. И уж точно не ожидала, что найду настоящую любовь в возрасте 73 лет в разгар пандемии! А теперь это!» – написала женщина.
Фото: twitter.com/AttyCarolRN
Мэк также рассказала, что прошлые отношения она разорвала сама. Причиной стала неоднократная измена мужа. Поэтому женщина выгнала супруга и решила никогда не оглядываться на прошлое.
Своё настоящее счастье она отыскала на сайте знакомств. Кэрол поделилась, что после регистрации она получала очень много странных сообщений, пока не наткнулась на запрос от того самого. Женщина рассказала, что счастлива, ведь нашла своего человека, с которым совпадают многие взгляды на жизнь.
Фото: twitter.com/AttyCarolRN
Под опубликованной записью все пользователи радовались за невесту, желая ей счастья в семейной жизни. Многие поддерживали женщину, утверждая, что возраст никогда не является помехой для любви.
Кстати, ранее мы рассказывали о паре, которая недавно отметила 81 год вместе. Узнать историю их любви можно здесь.