Невеста в 73. Женщина пережила предательство и нашла новую любовь

Любви все возрасты покорны. Наверное, эти слова и будут олицетворением следующей истории, где женщина нашла свою судьбу в 73 года.

Кэрол Мэк активно ведёт социальные сети, поэтому радостной новостью о предстоящей свадьбе она поделилась в своём Twitter.

«Жизнь такая странная. После почти четырех десятилетий брака я никогда не ожидала, что снова буду одинока в 70 лет. И уж точно не ожидала, что найду настоящую любовь в возрасте 73 лет в разгар пандемии! А теперь это!» – написала женщина.