Тяжело в учении – легко в бою. Девушка показала, какие испытания она проходит, чтобы стать полицейским

Чтобы стать настоящим полицейским, нужно пройти большое количество сложных испытаний, с которыми справляется далеко не каждый человек. Ведь важно подготовить будущего бойца ко всем возможным предстоящим трудностям.

В своём TikTok девушка поделилась видео с одним из этапов обучения. На кадрах студентке распыляют в лицо перцовый баллон, чтобы начать проводить испытание.