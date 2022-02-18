Тяжело в учении – легко в бою. Девушка показала, какие испытания она проходит, чтобы стать полицейским
Чтобы стать настоящим полицейским, нужно пройти большое количество сложных испытаний, с которыми справляется далеко не каждый человек. Ведь важно подготовить будущего бойца ко всем возможным предстоящим трудностям.
В своём TikTok девушка поделилась видео с одним из этапов обучения. На кадрах студентке распыляют в лицо перцовый баллон, чтобы начать проводить испытание.
Фото: tiktok.com/@nadinealiciah1
«Готовлюсь к тому, что меня зальют баллончиком. Худшая боль, которую я когда-либо испытывала», – прокомментировала Надин.
Однако это было всего лишь начало тренировки. Позже девушке предстояло напасть на мужчину, который держал в руках кожаный мат для битья. Но это ещё не всё. Следующим этапом стало обезвреживание противника, в роли которого был надувной манекен. Последнее, что надо было сделать блогерше, – это арестовать лежащего парня, надевая на него наручники.
Фото: tiktok.com/@nadinealiciah1
Испытание для девушки оказалось весьма сложным. Она всё время трогала руками глаза, пытаясь избавиться от неприятного жжения. На последнем этапе тиктокерша хотела сдаться, но инструктор её всячески подбадривал, благодаря чему его подопечная полностью выполнила поставленную задачу.
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