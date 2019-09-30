«Моя безоговорочная любовь». Сергей Лазарев впервые показал годовалую дочь

Новости России. Сергей Лазарев поделился с поклонниками новой фотографией в своем Instagram-аккаунте.
Певец опубликовал фото со своими детьми: пятилетним Никитой и годовалой Анной. О появлении малышки поклонники узнали из интервью, которое накануне Лазарев дал Лере Кудрявцевой.
Сергей Лазарев:
Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
В подписи к фото исполнитель также поблагодарил зрителей за просмотр интервью и Леру Кудрявцеву за подготовку эмоциональной передачи. А завистникам Лазарев пожелал быть добрее.
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В комментариях к фотографии пользователи отметили трогательность фото. Лера Кудрявцева оставила слова благодарности.
Лера Кудрявцева:
Спасибо, что доверился! Искренний и настоящий разговор.
Также добрые слова и комплименты под семейным снимком Сергея Лазарева оставили Лолита Милявская, Полина Гагарина и Юлия Савичева.
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