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«Моя безоговорочная любовь». Сергей Лазарев впервые показал годовалую дочь

30 сентября 2019 07:32
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Новости России. Сергей Лазарев поделился с поклонниками новой фотографией в своем Instagram-аккаунте.

Певец опубликовал фото со своими детьми: пятилетним Никитой и годовалой Анной. О появлении малышки поклонники узнали из интервью, которое накануне Лазарев дал Лере Кудрявцевой.

Сергей Лазарев:
Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!

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«Моя безоговорочная любовь». Сергей Лазарев впервые показал годовалую дочь-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В подписи к фото исполнитель также поблагодарил зрителей за просмотр интервью и Леру Кудрявцеву за подготовку эмоциональной передачи. А завистникам Лазарев пожелал быть добрее.

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери

В комментариях к фотографии пользователи отметили трогательность фото. Лера Кудрявцева оставила слова благодарности.

Лера Кудрявцева:
Спасибо, что доверился! Искренний и настоящий разговор.

Также добрые слова и комплименты под семейным снимком Сергея Лазарева оставили Лолита Милявская, Полина Гагарина и Юлия Савичева.

Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Полина Гагарина # Лера Кудрявцева # Лолита # Юлия Савичева

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