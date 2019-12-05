Уникальные кадры. Побывали на крыше Большого театра и посмотрели на знаменитые скульптуры с другого ракурса

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Я думаю, что это, вообще, редкие кадры – когда кто-то может увидеть эти скульптуры. Видите, как Аполлон раскрыт, и театр раскрыт ко всему городу. Ко всей Беларуси.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Балет – это же такое синтетическое искусство. Здесь всё важно.

Валентин Елизарьев:

Да. Балет – это много слагаемых: музыка, хореография, оркестр, музыканты, режиссура, это сценарий, это свет, это искусство солистов, искусство кордебалета. Здесь очень много слагаемых. А если хоть один из слагаемых находится не на уровне к премьере, то спектакль не получается. Нужно, чтобы всё вместе – этот колос вырос и стоял.