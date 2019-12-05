«5 минут – и они около Минского моря». А вы знали, что в 50-ые в Ждановичи из столицы летали «кукурузники»?

В конце 50-ых годов популярность авиаперелётов в СССР набирала высоту, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Благосостояние населения росло. Именно на то время приходится расцвет всесоюзных здравниц и курортов – профкомы всячески поощряли ударников.

Сочи, Ялта, Евпатория, Анапа – отдохнуть там мечтал каждый уважающий себя советский гражданин. Впрочем, купаться и загорать были готовы и у себя дома. К тому же, инфраструктура позволяла. Пионерский лагерь, городская рекреация или кемпинги у воды – мест отдыха было предостаточно. Так, воздушное такси летало к Минскому морю.