«5 минут – и они около Минского моря». А вы знали, что в 50-ые в Ждановичи из столицы летали «кукурузники»?

В конце 50-ых годов популярность авиаперелётов в СССР набирала высоту, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Благосостояние населения росло. Именно на то время приходится расцвет всесоюзных здравниц и курортов – профкомы всячески поощряли ударников.
Сочи, Ялта, Евпатория, Анапа – отдохнуть там мечтал каждый уважающий себя советский гражданин. Впрочем, купаться и загорать были готовы и у себя дома. К тому же, инфраструктура позволяла. Пионерский лагерь, городская рекреация или кемпинги у воды – мест отдыха было предостаточно. Так, воздушное такси летало к Минскому морю.
Из видеохроники:
Пассажирам воздушного такси повезло: 5 минут – и они около Минского моря.
Маршрут пользовался бешеной популярностью. И немудрено. Дорога стала куда короче и комфортнее. Больше не нужно было толкаться в душных электричках. Попасть на своё море можно было в считаные минуты. «Кукурузники» наполнялись новыми пассажирами каждые 10–15 минут. Цена вопроса – полтора рубля.
Анатолий Шароваров, ветеран гражданской авиации:
Летали в Ждановичи на Минское море. Минское море ещё тогда открывалось, оно ещё не было оборудовано, и там была площадка. И мы на эту площадку садились и высаживали пассажиров, они шли загорать. Довольно интенсивные полёты были. Продавали билеты и в городе, и прямо в самолёте.