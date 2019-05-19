Сергей Лазарев оценил своё выступление и голосование жюри на «Евровидении-2019»

Представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев оценил свое выступление в финале конкурса и отметил, что в целом доволен им.
Об этом певец рассказал своим поклонникам в Instagram-stories на следующий день после грандиозного шоу. Исполнитель поблагодарил своих поклонников, которые его поддерживали, а также голосовали.
Сергей Лазарев:
Ну все. Наступил новый день, «Евровидение-2019» – позади. Результатом я в целом доволен, я сделал то, что должен был сделать. Я доволен выступлением в финале. Спасибо ещё раз всем зрителям, кто поддержал меня. Это важно, это невероятно приятно. Спасибо каждому кто отправил СМС – спасибо, что потратили свои кровные деньги на голосование. И, видите, это сработало.
Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев также сказал пару фраз о голосовании профессионального жюри. По сумме голосов европейского жюри певец был на девятой строчке. Голоса зрителей помогли конкурсанту подняться выше и замкнуть тройку сильнейших.
«Несмотря на то, что вновь многие члены жюри не рассмотрели и не расслышали чего-то – вы все услышали и все рассмотрели. Спасибо, я вас очень люблю».
«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении» (читать далее).
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Еще артист отметил, что он сильно устал, но все равно очень рад.
Сергей Лазарев:
Усталость дикая, но и радость большая. Огромная радость.
Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт