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Сергей Лазарев оценил своё выступление и голосование жюри на «Евровидении-2019»

19 мая 2019 15:14
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Представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев оценил свое выступление в финале конкурса и отметил, что в целом доволен им.  

Об этом певец рассказал своим поклонникам в Instagram-stories на следующий день после грандиозного шоу. Исполнитель поблагодарил своих поклонников, которые его поддерживали, а также голосовали.  

Сергей Лазарев:  
Ну все. Наступил новый день, «Евровидение-2019» – позади. Результатом я в целом доволен, я сделал то, что должен был сделать. Я доволен выступлением в финале. Спасибо ещё раз всем зрителям, кто поддержал меня. Это важно, это невероятно приятно. Спасибо каждому кто отправил СМС – спасибо, что потратили свои кровные деньги на голосование. И, видите, это сработало.  

Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве  

Сергей Лазарев оценил своё выступление и голосование жюри на «Евровидении-2019»-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев также сказал пару фраз о голосовании профессионального жюри. По сумме голосов европейского жюри певец был на девятой строчке. Голоса зрителей помогли конкурсанту подняться выше и замкнуть тройку сильнейших.  

«Несмотря на то, что вновь многие члены жюри не рассмотрели и не расслышали чего-то – вы все услышали и все рассмотрели. Спасибо, я вас очень люблю».  

«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении» (читать далее).   

Сергей Лазарев оценил своё выступление и голосование жюри на «Евровидении-2019»-4

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Еще артист отметил, что он сильно устал, но все равно очень рад.  

Сергей Лазарев: 
Усталость дикая, но и радость большая. Огромная радость.    

Выступление Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Видеофакт  

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