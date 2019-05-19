Сергей Лазарев оценил своё выступление и голосование жюри на «Евровидении-2019»

Представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев оценил свое выступление в финале конкурса и отметил, что в целом доволен им.

Об этом певец рассказал своим поклонникам в Instagram-stories на следующий день после грандиозного шоу. Исполнитель поблагодарил своих поклонников, которые его поддерживали, а также голосовали.

Сергей Лазарев:

Ну все. Наступил новый день, «Евровидение-2019» – позади. Результатом я в целом доволен, я сделал то, что должен был сделать. Я доволен выступлением в финале. Спасибо ещё раз всем зрителям, кто поддержал меня. Это важно, это невероятно приятно. Спасибо каждому кто отправил СМС – спасибо, что потратили свои кровные деньги на голосование. И, видите, это сработало.

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