16 марта отмечают День без селфи. Вот чем ещё известна эта дата

День цветных карандашей

16 марта отмечается День цветных карандашей. Карандаши со стержнем из графита появились в XVII веке, цветные – значительно позже. Изначально их использовали для утилитарных целей – маркировки предметов. И лишь в начале XX века цветные карандаши стали материалом для художественного творчества. Рисование способствует развитию воображения, памяти и мелкой моторики, учит правильно держать руку, видеть и переносить на бумагу красоту окружающего мира. Да и сам процесс рисования – не просто увлекательное занятие. Он оживляет наш мир и в чем-то сродни волшебству. 16 марта была выпущена первая тушь для ресниц

16 марта 1917 года была выпущена первая тушь для ресниц. Еще модницы Древней Греции, чтобы придать ресницам более насыщенный цвет, использовали пепел, смешанный со смолой. В Древнем Египте ресницы красили не для красоты, а для того, чтобы спрятать глаза от злых духов и защитить свои души. Больше века прошло с того дня, когда 19-летний фармацевт Томас Уильямс решил помочь безответно влюбленной сестре Мэйбел. Девушка безуспешно пыталась обратить на себя внимание молодого человека, которому нравилась другая. Решением стали два компонента – угольная пыль и вазелин. Уильямс смешал оба ингредиента и родился продукт, без которого сегодня не представляют своей жизни миллионы женщин – тушь для ресниц. Накрашенные ресницы настолько преобразили Мэйбел, что возлюбленный не смог устоять. Вскоре молодые люди поженились. Уильямс серьезно задумался об успехе своего продукта. Ему понадобилось два года, чтобы основать компанию по производству первой в мире компакт-туши. Название компании он придумал почти сразу – два составляющих от имени сестры Мэйбел и части слова «вазелин» – «лин». Так появился легендарный косметический бренд.

16 марта 1867 года был запатентован напряженный армированный бетон – основа современного строительства. Сделал это французский садовник Жозеф Монье, который с 1861 года искал методы, как делать садовые кадки более прочными. В конце концов он придумал сделать их из проволочной сетки, обмазанной с двух сторон цементным раствором. Кадки получились столь крепкими, что не ломались, даже если их бросали на твердый пол. Монье продолжил свои эксперименты и получил ряд патентов в соседних областях: на укрепленные железом цементные трубы и бассейны, железоцементные панели для фасадов зданий, мосты из железоцемента и железобетонные балки. День без селфи