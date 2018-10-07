«У меня троится перед глазами». Вера Брежнева показала редкое фото с двумя сёстрами

Вера Брежнева поделилась редким фото со своими родными.

Снимок певица опубликовала в Instagram. На фото Вера Брежнева вместе со своими сестрами – Анастасией и Викторией. Они едут в автомобиле, за рулем которого находится певица.

«Sorelle», – подписала снимок исполнительница. Это слово в переводе с итальянского языка означает «сестры».

Девушки очень похожи – у всех светлые волосы и одинаковые улыбки.