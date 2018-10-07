«У меня троится перед глазами». Вера Брежнева показала редкое фото с двумя сёстрами

Вера Брежнева поделилась редким фото со своими родными.
Снимок певица опубликовала в Instagram. На фото Вера Брежнева вместе со своими сестрами – Анастасией и Викторией. Они едут в автомобиле, за рулем которого находится певица.
«Sorelle», – подписала снимок исполнительница. Это слово в переводе с итальянского языка означает «сестры».
Девушки очень похожи – у всех светлые волосы и одинаковые улыбки.
Фото: instagram.com/ververa
Подписчики сразу же заметили сходство сестер.
«У меня троится перед глазами»,
«Все одинаковые»,
«Какое богатство, три сестрички – супер! Красотки».
В начале октября Вера Брежнева поделилась фото со старшей дочерью Софией. На ней мама и дочь выглядят невероятно похожими друг на друга. Снимок восхитил подписчиков певицы.
«Где мама? Где ребёнок?» Старшая дочь Веры Брежневой растёт её копией (смотрите здесь).