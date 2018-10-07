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«У меня троится перед глазами». Вера Брежнева показала редкое фото с двумя сёстрами

07 октября 2018 11:32
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Вера Брежнева поделилась редким фото со своими родными.

Снимок певица опубликовала в Instagram. На фото Вера Брежнева вместе со своими сестрами – Анастасией и Викторией. Они едут в автомобиле, за рулем которого находится певица.

«Sorelle», – подписала снимок исполнительница. Это слово в переводе с итальянского языка означает «сестры».

Девушки очень похожи – у всех светлые волосы и одинаковые улыбки.

«У меня троится перед глазами». Вера Брежнева показала редкое фото с двумя сёстрами-1

Фото: instagram.com/ververa

Подписчики сразу же заметили сходство сестер.

«У меня троится перед глазами»,

«Все одинаковые»,

«Какое богатство, три сестрички – супер! Красотки».

В начале октября Вера Брежнева поделилась фото со старшей дочерью Софией. На ней мама и дочь выглядят невероятно похожими друг на друга. Снимок восхитил подписчиков певицы.

«Где мама? Где ребёнок?» Старшая дочь Веры Брежневой растёт её копией (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Вера Брежнева # Виктория Галушка # Анастасия Галушка # Фотофакт

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