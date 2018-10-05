Александр Лукашенко рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал во время службы в армии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко, отслужив срочную службу в пограничных войсках, служил еще и офицером в Советской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября во время общения с прессой глава государства рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал когда-то.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На моих глазах – я сегодня вспоминаю это – шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился. То есть снаряд не пошел по траектории и попал в наш БТР. Реактивный. Восемь человек в БТРе были. Развернулся как кувшинки, как лепесток развернулся и все восемь человек погибли. Катастрофа, не дай бог. Но увы.