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Александр Лукашенко рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал во время службы в армии

05 октября 2018 21:11
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко, отслужив срочную службу в пограничных войсках, служил еще и офицером в Советской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября во время общения с прессой глава государства рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал когда-то.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На моих глазах – я сегодня вспоминаю это – шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился. То есть снаряд не пошел по траектории и попал в наш БТР. Реактивный. Восемь человек в БТРе были. Развернулся как кувшинки, как лепесток развернулся и все восемь человек погибли. Катастрофа, не дай бог. Но увы.

Александр Лукашенко рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал во время службы в армии-1

Я это к чему говорю: что нам еще молиться надо за то, что Бог нас бережет, и что мы в армии не несем таких потерь даже в мирное время.

Александр Лукашенко откровенно высказался о ситуации в белорусской армии

# Гибель солдат в армии # калейдоскоп # Фотофакт

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