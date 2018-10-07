Учёные обнаружили слово, которым пользуются счастливые пары

Новости США. Калифорнийские учёные назвали важное правило для поддержания хороших взаимоотношений с партнёром.

Как сообщается на портале EurekAlert!, секрет заключается в местоимении «мы». Исследователи заметили, что когда люди начинают употреблять «мы» вместо «я», то тем самым они показывают ориентированность на отношения, которые приятны обоим, а не на получение личного удовольствия.

Учёные проанализировали 5300 человек, чтобы подтвердить свою теорию о местоимении. Примерно половина пар состояла в браке.

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Было выделено пять основных пунктов: итоги отношений (удовлетворённость отношениями, их продолжительность), восприятие отношений (позитивное или негативное взаимодействие между партнёрами), психологическое здоровье, физическое здоровье и поведение (насколько хорошо партнёры ухаживают за собой).

До начала исследования предполагалось, что пары, которые часто говорят «мы», «нас», «нам» имеют более хорошие отношения, чувствуют себя лучше и счастливее. По всем пяти пунктам наблюдалась одна и та же тенденция, которая полностью совпадала с ожиданиями исследователей.

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В результате учёные поняли, что у таких пар есть взаимовыручка. Оба партнёра готовы поддерживать друг друга. Вместе с этим появляется доверие, которое позволяет полагаться одному на другого.

Отмечается, что между парами возможны ссоры, однако и в этих случаях применялось «мы», что способствовало скорейшему решению конфликта.

Учёные оставили открытым вопрос взаимозависимости употребления «мы» и хороших отношений. Возможно, «мы» является следствием счастливых пар. Возможно, партнёры становятся счастливее, когда используют «мы» вместо «я».