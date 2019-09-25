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В 43 года выглядит лучше, чем в 27. Тина Канделаки раскрыла секрет красоты и молодости

25 сентября 2019 10:42
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Новости России. Тина Канделаки опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии. 

Известная журналист и телеведущая поделилась с пользователями соцсети коллажем. На фото слева Тине 27 лет, справа – 43 года. Канделаки оставила под снимками небольшой пост. В нем она посетовала, что СМИ используют этот коллаж с заголовками вроде «Тина Канделаки до и после пластики». 

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В 43 года выглядит лучше, чем в 27. Тина Канделаки раскрыла секрет красоты и молодости-1

Фото: instagram.com/tina_kandelaki 

Далее в своем посте телеведущая призналась, что ее внешний вид полностью зависит от спорта и здорового образа жизни. Тина верит, что человек меняется к лучшему путем правильного питания, спорта, соблюдения режима и борьбой с пагубными привычками. 

Тина Канделаки: 
Тяжелая работа – не оправдание того, что на себя не остается сил. 

Канделаки призывает не разрушать природные данные, а наоборот совмещать внутреннее и внешнее развитие. 

В 43 года выглядит лучше, чем в 27. Тина Канделаки раскрыла секрет красоты и молодости-4

Фото: instagram.com/tina_kandelaki 

В конце публикации Тина Канделаки поделилась своими тремя правилами: «Соблюдайте режим питания и питайтесь правильно, находите время хотя бы для базовых упражнений, вроде планки и приседаний, спите полноценно и правильно»

Телеведущая посоветовала меньше употреблять алкоголь и больше работать над собой. Она подтвердила известное выражение «красота требует жертв» и спросила, готовы ли люди к этим самым жертвам.  

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В комментариях подписчики оставили разные мнения. Некоторые продолжали утверждать, что Канделаки прибегла к пластической хирургии, другие же отметили, что телеведущая подарила им большую мотивацию к самосовершенствованию. 

Женщину постоянно путают с её 24-летней дочерью. Угадать, кто где можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Тина Канделаки

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