В 43 года выглядит лучше, чем в 27. Тина Канделаки раскрыла секрет красоты и молодости

Известная журналист и телеведущая поделилась с пользователями соцсети коллажем. На фото слева Тине 27 лет, справа – 43 года. Канделаки оставила под снимками небольшой пост. В нем она посетовала, что СМИ используют этот коллаж с заголовками вроде «Тина Канделаки до и после пластики».

Далее в своем посте телеведущая призналась, что ее внешний вид полностью зависит от спорта и здорового образа жизни. Тина верит, что человек меняется к лучшему путем правильного питания, спорта, соблюдения режима и борьбой с пагубными привычками.

Тина Канделаки:

Тяжелая работа – не оправдание того, что на себя не остается сил.

Канделаки призывает не разрушать природные данные, а наоборот совмещать внутреннее и внешнее развитие.