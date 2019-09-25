Прямой эфир

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола

25 сентября 2019 05:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Думали ли вы когда-нибудь о том, как бы вы выглядели, будучи человеком противоположного пола? Наверное, после прочтения какой-нибудь литературы на эту тему или просмотра фильма про обмен телами такие мысли приходят в голову многим людям.

Впрочем, благодаря нынешним приложениям каждый человек легко может посмотреть приблизительный вариант самого себя в роли парня или девушки. А ещё всегда была, есть и будет возможность просто приодеться. Именно этим и занимались актёры, которым выпадал случай сыграть человека противоположного пола. Давайте посмотрим, удачно ли они замаскировались.

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

Адам Сэндлер

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-1

Кадр из фильма «Такие разные близнецы»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-3

Фото: instagram.com/adamsandler

Аманда Байнс

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-6

Кадр из фильма «Она – мужчина»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-8

Фото: instagram.com/rlamandabynes

Анджелина Джоли

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-11

Кадр из фильма «Солт»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-13

Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Джон Траволта

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-16

Кадр из фильма «Лак для волос»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-18

Фото: instagram.com/johntravolta

Киллиан Мерфи

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-21

Кадр из фильма «Завтрак на Плутоне»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-23

Фото: instagram.com/ofycm

Робин Уильямс

Сложно быть учителем. Пять фильмов про педагогов, которые нашли общий язык с учениками

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-26

Кадр из фильма «Миссис Даутфайр»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-28

Фото: Кино-театр.ру

Руперт Эверетт

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-31

Кадр из фильма «Одноклассницы»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола-33

Фото: instagram.com/thehappyprincemovie

# Кино # калейдоскоп # Руперт Эверетт # Робин Уильямс # Киллиан Мерфи # Анджелина Джоли # Адам Сэндлер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление
24 сентября 2019 19:23

«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актриса
24 сентября 2019 18:58

Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актриса

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов
24 сентября 2019 16:10

Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов