Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола

Думали ли вы когда-нибудь о том, как бы вы выглядели, будучи человеком противоположного пола? Наверное, после прочтения какой-нибудь литературы на эту тему или просмотра фильма про обмен телами такие мысли приходят в голову многим людям.

Впрочем, благодаря нынешним приложениям каждый человек легко может посмотреть приблизительный вариант самого себя в роли парня или девушки. А ещё всегда была, есть и будет возможность просто приодеться. Именно этим и занимались актёры, которым выпадал случай сыграть человека противоположного пола. Давайте посмотрим, удачно ли они замаскировались.

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

Адам Сэндлер