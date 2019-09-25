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Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца

25 сентября 2019 10:22
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Маленький принц Арчи появился вместе с родителями в их королевском туре в Кейптауне.  

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой визит в Южную Африку, сообщает Daily Mail. Представители королевской семьи встретились с архиепископом и лауреатом Нобелевской премии Десмондом Туту и его дочерью.  

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца-1

Фото: instagram.com/sussexroyal

Впервые на встречу с собой родители взяли 4-месячного сына Арчи. Мальчик заметно подрос, он был одет в голубой комбинезон и вел себя очень спокойно. Малыш сидел на коленях у мамы.  

Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца-4

Ранее Меган Маркл рассказывала, что сын перенес длинный полет из Лондона хорошо.  

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца-7

В соцсетях сразу же отметили, как Арчи похож на своего отца в детстве.

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца-10

Кадры с маленьким принцем Гарри на руках у принцессы Дианы наглядно это демонстрируют.  

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца-13

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет в мае нынешнего года.  

Такими вы их не привыкли видеть. Как выглядят Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям у себя дома (смотрите здесь).  

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Арчи Харрисон

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