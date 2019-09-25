Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца

Маленький принц Арчи появился вместе с родителями в их королевском туре в Кейптауне. Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой визит в Южную Африку, сообщает Daily Mail. Представители королевской семьи встретились с архиепископом и лауреатом Нобелевской премии Десмондом Туту и его дочерью.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Впервые на встречу с собой родители взяли 4-месячного сына Арчи. Мальчик заметно подрос, он был одет в голубой комбинезон и вел себя очень спокойно. Малыш сидел на коленях у мамы. Как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после рождения сына. Комментирует эксперт по языку тела

Ранее Меган Маркл рассказывала, что сын перенес длинный полет из Лондона хорошо.

В соцсетях сразу же отметили, как Арчи похож на своего отца в детстве.

Кадры с маленьким принцем Гарри на руках у принцессы Дианы наглядно это демонстрируют.