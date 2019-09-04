Женщину постоянно путают с её 24-летней дочерью. Сможете угадать, кто где?

Этой маме и ее дочке постоянно говорят, что они сестры. Нетрудно догадаться, почему так происходит – они выглядят как две капли воды. По информации Daily Mail, 24-летней Холли постоянно говорят, что она похожа на маму. Эти слова для девушки – самый большой комплимент, потому что ее 44-летняя мать Джо выглядит вдвое моложе. Холли:

Приятно видеть, как я, скорее всего, буду выглядеть через 20 лет. Она такая красивая, это огромный комплимент.

Фото: Holly Barry

Девушка признается, что часто ходит в клуб вместе со своими друзьями и мамой. И женщину всегда принимают за ровесницу дочери и ее подруг. А когда Джо говорит, сколько ей лет, то получает массу комплиментов. Холли говорит, что мама усердно работает, чтобы хорошо выглядеть. Семья часто ходит в спортзал, придерживается здорового питания и не курит. Мама заботится о своей коже – ходит на процедуры, пользуется солнцезащитным кремом.

Фото: Holly Barry

Но самое интересное, что маму и дочь постоянно путают – даже школьные друзья. Холли рассказывала, что это началось с ее 17 лет и продолжается до сих пор. Даже школьная подруга мамы однажды попала в неловкую ситуацию, когда начала разговор с Холли, не подозревая, что говорит с другим человеком. Холли:

Люди всегда смущаются, когда слышат нас по телефону, потому что наши голоса похожи, и в росте тоже нет большой разницы. А самое большое сходство – это одинаковая форма лица, улыбка и складки под глазами при смехе. Еще и волосы одинакового цвета!

Фото: Holly Barry