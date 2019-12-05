Узнать сложно, но можно. Участницы конкурса «Мисс Вселенная – 2019» сфотографировались без макияжа

Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2019» сфотографировались с макияжем и без него. Разница налицо. Как сообщает Insider, мероприятие состоится 8 декабря в Атланте. Поскольку зрители всегда видят конкурсанток с макияжем, организаторы захотели показать всему миру девушек без косметики, чтобы появилась возможность оценить их естественную красоту. Яна Тикл Гарсия 19-летняя девушка представляет Ямайку. Яна – пианистка и мастер боевых искусств. Основатель организации «Вязание для благотворительности», которая продаёт серьги ручной работы для сбора денег нуждающимся.

Фото: Miss Universe

Гунзая Бат-Эрдэнэ Конкурсантке 25 лет, она представляет Монголию. Гунзая ставит своей целью защиту девушек, а также призыват их не бояться высказывать своё мнение. А ещё Бат-Эрдэнэ из тех людей, которые спокойно относятся к своей внешности, поэтому участница конкурса красоты нередко публикует фотографии без макияжа.

Фото: Miss Universe

Сисси Ло 18-летняя участница «Мисс Вселенная – 2019» попробует принести победу Гуаму. Девушка хочет вдохновить своим примером детей Гуама, которые растут в многонациональном обществе.

Фото: Miss Universe

Фьёнгула О’Рилли 26-летняя девушка будет защищать честь Ирландии. Фьёнгула работает в NASA директором Международного конкурса космических приложений. О’Рилли стремится к тому, чтобы у женщин было больше возможностей преуспеть в областях, где обычно доминируют мужчины. Например, в науке и программировании. Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин

Фото: Miss Universe

Зозибини Тунци 26-летняя конкурсантка выступает от Южной Африки. Хочет искоренить гендерные насилие и стереотипы. Сторонница естественной красоты.

Фото: Miss Universe

Тареа Стурруп Участнице конкурса красоты 24 года, она представляет Багамы. Тареа надеется создать условия для самореализации людей и развития их талантов, а также улучшить качество жизни в своей стране.

Фото: Miss Universe

Тереза ​​Руглио 22-летняя представительница Мальты работает волонтёром в школах, интересуется природой, практикует медитацию, любит читать и играть на гитаре.

Фото: Miss Universe

Габриэла Клеска Вальехо Девушке 26 лет, она выступает за Гаити. Габриэла опытная танцовщица, основательница благотворительной организации и выпускница Оттавского университета. Занимается волонтёрской деятельностью, хочет стать мировым послом, писательницей и политиком. От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты

Фото: Miss Universe

Джеральдин Гонсалес 20-летняя юристка и спасательница будет защищать гордость Чили. Желает больше рассказать людям о трудностях, с которыми сталкиваются пожарные, поэтому добровольно помогает им в работе. Сотрудничает с двумя организациями – «Фонд по борьбе с ВИЧ в Санта-Кларе» и «Глава семьи».

Фото: Miss Universe

Тако Адамия Представительница Грузии, 25 лет. Адамия известна в качестве «неформального посла мира». Девушка много внимания уделяет молодёжи своей страны, в числе прочего рассказывает о важности качественного образования.

Фото: Miss Universe

Ольга Булава 28-летняя конкурсантка из Польши. Девушка работает стюардессой и побывала в более чем 30 странах. Интересуется юриспруденцией, хочет запустить в своей стране программу, которая предложит бесплатные консультации женщинам с целью расширения их прав и возможностей.

Фото: Miss Universe

Бебиана Мангал Девушке 23 года, она выступает за Сент-Люсию. Волонтёр в Национальном тресте Сент-Люсии по вопросам изменения климата. Разработала программу помощи бездомным.

Фото: Miss Universe

Селла Шарлин 23-летняя израильтянка. После школы, в которой Селла специализировалась на физике и арабском языке, три года служила в армии. Сейчас девушка участвует в олимпийском комитете. Является профессиональной триатлеткой, считает, что спорт формирует разум и тело.

Фото: Miss Universe