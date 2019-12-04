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Словно ацтеки делали. Парень показал маску, которую изготовил во время урока

04 декабря 2019 13:14
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Новости мира. Пользователь Reddit показал, чем он занимался на уроках искусства. Парень сделал маску из глины, которая заставляет вспомнить о культуре ацтеков. 

Словно ацтеки делали. Парень показал маску, которую изготовил во время урока-1

Фото: reddit.com/user/MrToasterJustin 

В комментариях пользователи единогласно заявили, что гордятся творением молодого человека, который действительно был занят делом.  

Кстати, недавно мы показывали, как выглядит высокое искусство в домашней обстановке. 

Контраст получился забавным – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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