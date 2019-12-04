Словно ацтеки делали. Парень показал маску, которую изготовил во время урока

Новости мира. Пользователь Reddit показал , чем он занимался на уроках искусства. Парень сделал маску из глины, которая заставляет вспомнить о культуре ацтеков.

В комментариях пользователи единогласно заявили, что гордятся творением молодого человека, который действительно был занят делом.

Кстати, недавно мы показывали, как выглядит высокое искусство в домашней обстановке.