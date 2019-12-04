«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев встретился с Ксенией Собчак и откровенно ответил на некоторые вопросы. Беседа длилась около часа, в ней затрагивалась тема зарплаты Шепелева, как он нашёл девушку в Tinder, и как живёт в России. И не обошли стороной вопрос, что Дмитрий рассказывает своему сыну о его маме. «Для меня очень важно, чтобы он понимал, что у него есть мама, что она, пусть и не находится в непосредственной близости, он не может её обнять, она у него есть, он не один», – объяснил отец Платона.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий показывает фотографии и старается рассказывать сыну о его маме как можно больше. Дмитрий просит знакомых не говорить Платону о том, какой Жанна Фриске была певицей и актрисой. Мужчина желает отдалить от сына эту публичную сторону его матери. Своё решение Шепелев поясняет тем, что хочет, чтобы его ребёнок знал Жанну, как живого человека и любящую маму. Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына Платона: что публикует отец в соцсетях

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Когда Собчак спросила, ищет ли Платон второго родителя в другой женщине, телеведущий заверил, что такого не происходит. «Мы самые близкие люди с ним. В этой ситуации я и мама, и папа. И пока меня это устраивает», – с улыбкой ответил Дмитрий.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Что касается общения Платона с родителями Фриске, Шепелев сказал, что там ситуация сложная и в лучшую сторону ничего не изменилось.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

До суда, когда родители Жанны потребовали, чтобы Платон жил с ними, они не раз приходили к Дмитрию в квартиру и проводили время с внуком. Когда решение было вынесено в пользу Шепелева, общение бабушки и дедушки с ребёнком прекратилось. «Суд установил порядок общения – полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят», – подвёл итог телеведущий.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev