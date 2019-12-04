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«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске

04 декабря 2019 09:43
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Телеведущий Дмитрий Шепелев встретился с Ксенией Собчак и откровенно ответил на некоторые вопросы. Беседа длилась около часа, в ней затрагивалась тема зарплаты Шепелева, как он нашёл девушку в Tinder, и как живёт в России. И не обошли стороной вопрос, что Дмитрий рассказывает своему сыну о его маме. 

«Для меня очень важно, чтобы он понимал, что у него есть мама, что она, пусть и не находится в непосредственной близости, он не может её обнять, она у него есть, он не один», – объяснил отец Платона. 

«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске-1

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Телеведущий показывает фотографии и старается рассказывать сыну о его маме как можно больше. 

Дмитрий просит знакомых не говорить Платону о том, какой Жанна Фриске была певицей и актрисой. Мужчина желает отдалить от сына эту публичную сторону его матери. Своё решение Шепелев поясняет тем, что хочет, чтобы его ребёнок знал Жанну, как живого человека и любящую маму. 

Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына Платона: что публикует отец в соцсетях 

«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске-4

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Когда Собчак спросила, ищет ли Платон второго родителя в другой женщине, телеведущий заверил, что такого не происходит. 

«Мы самые близкие люди с ним. В этой ситуации я и мама, и папа. И пока меня это устраивает», – с улыбкой ответил Дмитрий. 

«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске-7

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Что касается общения Платона с родителями Фриске, Шепелев сказал, что там ситуация сложная и в лучшую сторону ничего не изменилось. 

«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске-10

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

До суда, когда родители Жанны потребовали, чтобы Платон жил с ними, они не раз приходили к Дмитрию в квартиру и проводили время с внуком. Когда решение было вынесено в пользу Шепелева, общение бабушки и дедушки с ребёнком прекратилось. 

«Суд установил порядок общения – полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят», – подвёл итог телеведущий. 

«У него есть мама, пусть он не может её обнять». Шепелев рассказал, что его сын знает о Жанне Фриске-13

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Напоследок Дмитрий добавил, что для него самое важное, чтобы Платон рос в спокойствии. Шепелев просил, чтобы фотографии с ребёнком не публиковались в соцсетях, чтобы мальчика не водили на телевидение. Однако родственники Фриске не прислушались к просьбе телеведущего, так и возник конфликт.  

Некоторое время назад Дмитрий говорил о том, сколько нужно проводить времени с ребёнком.

Себя Шепелев назвал «сумасшедшим папой» (здесь подробнее). 

# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Шепелев # Платон Шепелев # Ксения Собчак # Жанна Фриске

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