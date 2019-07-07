Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин

Новости Нидерландов. Нидерландский университет в городе Эйндховен ограничит наем на работу ученых-мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вуз реализует специальную программу найма исследователей, в рамках которой отбирает кандидатов по гендерному признаку. Места будут предоставлять в приоритетном порядке именно женщинам, обеспечивая их дополнительным стартовым грантом – каждой новой сотруднице выделят 100 тысяч евро на исследования.

В университете такое решение объясняют, с одной стороны, сильной нехваткой женского персонала, а с другой – большей предрасположенностью дам к проведению тщательных исследований.