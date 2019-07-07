Прямой эфир

Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин

07 июля 2019 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. Нидерландский университет в городе Эйндховен ограничит наем на работу ученых-мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вуз реализует специальную программу найма исследователей, в рамках которой отбирает кандидатов по гендерному признаку. Места будут предоставлять в приоритетном порядке именно женщинам, обеспечивая их дополнительным стартовым грантом – каждой новой сотруднице выделят 100 тысяч евро на исследования.

В университете такое решение объясняют, с одной стороны, сильной нехваткой женского персонала, а с другой – большей предрасположенностью дам к проведению тщательных исследований.

Нидерландский университет ограничит наём на работу учёных-мужчин-1

# Ученые # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне
07 июля 2019 13:00

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли 4 человека: водитель перевозил туристов на цистерне

В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу
07 июля 2019 12:53

В Греции проходят досрочные парламентские выборы: у кого есть шансы на победу

«Что такое коньяк? Это хай-тек». Президент Армении рассказал, каким видит сельское хозяйство
06 июля 2019 18:09

«Что такое коньяк? Это хай-тек». Президент Армении рассказал, каким видит сельское хозяйство