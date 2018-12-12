От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты

Ежегодно в мире проходят масштабные конкурсы красоты. Они охватывают многотысячную аудиторию возле экранов. Шоу проходят в разных странах, а победительницы получают не только корону с бриллиантами, но и возможность реализовать свои проекты. Мы решили разобраться, чем отличаются друг от друга главные конкурсы красоты. Мисс Земля Это самый молодой конкурс из «Большой четверки», в которую входят «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля». Он проводится с 2001 года на Филиппинах. «Мисс Земля» считается международным экологическим мероприятием. Цель конкурса – охрана окружающей среды, защита живой природы и привлечение внимания к гуманитарным проблемам.

Фото: instagram.com/missearth

Каждая участница должна представить свой международный проект по улучшению экологии. «Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото Корона победительницы состоит из камней, собранных в 80 странах-участницах. Камни характеризуют разнообразное происхождение, культурную значимость и мистическое воплощение красоты. Помимо короны, победительница получает статус представительницы ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете. Интересные титулы получают обладательницы второго, третьего и четвертого мест: «Мисс Вода», «Мисс Огонь» и «Мисс Воздух»

Фото: instagram.com/missearth

Существуют критерии отбора участниц конкурса «Мисс Земля». Во-первых, нужно родиться женщиной. Во-вторых, быть не замужем и без детей. Важен также возраст девушек: им должно быть от 18 до 26 лет. Минимальный рост участницы – 165 сантиметров. Девушка должна обладать красивым лицом и пропорциональным телом, а также отличным физическим состоянием. Важны личностные качества конкурсантки и ее знания о культуре и окружающей среде своей страны Мисс Вселенная Это самый престижный международный конкурс красоты, который проводится с 1952 года. Он также входит в «Большую четверку».

Фото: instagram.com/missuniverse

На конкурс участницы попадают после победы на национальном этапе в своей стране. Однако в 2004 году участницу из Австралии выбрало модельное агентство, а национальный конкурс не проводился. Самыми важными этапами считается предварительный конкурс и интервью с членами жюри.

Фото: instagram.com/missuniverse

Какими качествами нужно обладать, чтобы участвовать в этом конкурсе? Возраст участницы должен быть от 18 до 28 лет. Девушка не должна быть замужем, а также состоять в гражданском браке. Нельзя иметь детей. Важно отсутствие судимости. Запрещены фотосессии в стиле «ню». Более того, за год до конкурса участница не должна заводить серьезные отношения.

Фото: instagram.com/missuniverse

Участницы во время конкурса должны продемонстрировать дефиле в купальниках, спортивной одежде, а также вечерних платьях. Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»? Помимо короны из белого золота и бриллиантов победительница получает денежный приз, ежемесячную зарплату, гардероб, услуги стилистов, обучение на курсах актерского мастерства. Целый год девушка будет проживать в апартаментах в Нью-Йорке, а также ездить в разные страны с благотворительной деятельностью и посещать престижные конкурсы красоты как член жюри. Мисс Мира «Мисс Мира» – старейший конкурс из «Большой четверки». Он проводится с 1951 года. Мероприятие также входит в «Большой шлем». Сначала в конкурсе участвовали приглашенные модели, но позже была организована система отбора.

Фото: instagram.com/missworld

В полуфинале конкурса девушкам предстоит пройти несколько конкурсов: талантов, спортивный, модельный, а также благотворительный конкурс. В финал проходят пять лучших конкурсанток. Последний этап – дефиле в вечерних платьях от знаменитых дизайнеров. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики Каковы требования для участниц этого конкурса? Девушка должна быть не замужем и без детей. Кроме того, ей запрещено вступать в брак, пока действует контракт. Возраст конкурсанток должен быть от 17 до 24 лет. Рост – не менее 172 сантиметров. Участницам также запрещено фотографироваться обнаженными и иметь проблемы с законом. Важными факторами являются характер и интеллектуальные способности участниц.

Фото: instagram.com/missworld

Победительница должна подписать контракт, в соответствии с которым в течение года может использовать свой титул и свою внешность только по согласованию с организаторами конкурса. Часть доходов она должна отдать организаторам и к тому же обязана принимать участие в рекламных мероприятиях фирмы‑организатора. По традиции обладательница титула «Мисс мира» один год должна прожить в Лондоне. Miss Supranational В отличие от трех предыдущих, конкурс «Мисс Супранешнл» – для фотомоделей. Он проводится с 2009 года в Польше. Мероприятие включено в «Большой шлем». Конкурс основан Международной Организацией красоты. В 2013 году финал мероприятия прошел в Беларуси.

Фото: instagram.com/misssupranational

65 участниц от 18 до 26 лет борются за корону победительницы. Обладательница титула Miss Supranational участвует в модных показах, рекламных съемках и благотворительных акциях. Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки