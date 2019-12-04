Студент решил загадку, которую физики не могли объяснить 100 лет

Новости Швейцарии. Студент Федеральной политехнической школы Лозанны смог объяснить загадку, которая волновала физиков примерно сотню лет.

Как сообщает Neue Züricher Zeitung, вопрос был в том, почему пузырёк воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх. Ведь если открыть бутылку с минеральной водой, то воздух высвобождается.

Васим Дауади выяснил, что в действительности пузырёк движется вверх, но настолько медленно, что невооружённым глазом это не заметить. Парень узнал, что воздушному пузырьку мешает сверхтонкий слой между ним и жидкостью.

Размер этой плёнки удалось измерить при помощи света, направленного на пузырек, и анализа интерференции. Слой составляет миллионные доли миллиметра.

Молодой человек добавил, что его исследование может помочь в изучении явления, которое возникает при перемещении жидкостей в нанодиапазоне.

Ранее стало известно, что у совместно слушающих музыку людей синхронизируются мозговые волны.