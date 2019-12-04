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Студент решил загадку, которую физики не могли объяснить 100 лет

04 декабря 2019 12:04
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Новости Швейцарии. Студент Федеральной политехнической школы Лозанны смог объяснить загадку, которая волновала физиков примерно сотню лет. 

Как сообщает Neue Züricher Zeitung, вопрос был в том, почему пузырёк воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх. Ведь если открыть бутылку с минеральной водой, то воздух высвобождается. 

Васим Дауади выяснил, что в действительности пузырёк движется вверх, но настолько медленно, что невооружённым глазом это не заметить. Парень узнал, что воздушному пузырьку мешает сверхтонкий слой между ним и жидкостью. 

Размер этой плёнки удалось измерить при помощи света, направленного на пузырек, и анализа интерференции. Слой составляет миллионные доли миллиметра. 

Молодой человек добавил, что его исследование может помочь в изучении явления, которое возникает при перемещении жидкостей в нанодиапазоне. 

Ранее стало известно, что у совместно слушающих музыку людей синхронизируются мозговые волны. 

И чем интереснее мелодия, тем выше уровень синхронизации (здесь подробнее). 

# Ученые # калейдоскоп

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