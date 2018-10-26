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«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

26 октября 2018 15:08
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Новости России. За день до своего дня рождения на 74 году жизни скончался актер Николай Караченцов.

Народный артист РСФСР умер в реанимации больницы в Москве.

В памяти миллионов зрителей останутся образы актера, которые он воплотил в кино и на театральной сцене.

В день, когда артиста не стало, многие поклонники поделились воспоминаниями о Николае Караченцове. На нынешней неделе мы отошли от традиционного формата Instagram-обзора и посмотрели в соцсетях, каким запомнят актера.

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова (читать далее).

«Мне было 19, когда я впервые увидела Николая Караченцова на сцене. И сразу в роли Резанова. Не могу передать своё потрясение от пережитых эмоций. Караченцов не просто играл, демонстрируя свой актерский дар, пластичность, музыкальность, он проживал жизнь героя как свою. И эта энергетика завораживала весь зал.
Прошло очень много лет... Но эмоциональная память о спектакле, о романтичной любви графа Резанова и Кончиты жива. Я видела этот спектакль с другими актерами, но нерв уже не тот, и первое впечатление несравнимо ярче. Есть Незаменимые! Но и они уходят... Покойтесь с миром, Николай Петрович».

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-1

Фото: facebook.com/lenkomtheatre

Коллеги и друзья актера скорбят о его смерти. 

Дмитрий Шепелев, телеведущий:
Не стало Николая Петровича Караченцова. Мы встречались этим летом в Израиле для интервью. Я хорошо помню наш разговор, но особенно вонзился в память диалог, который состоялся уже один на один, когда выключили камеры и микрофоны:

– ...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?

– Жить хочу.

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-4

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Вот так. Конечно, для меня история борьбы Николая Петровича неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Андреевны Поргиной. Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам. Мои искренние соболезнования.

Владимир Винокур

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-7

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-9

Алла Пугачева

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-12

Валерия

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-15

Максим Галкин

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-18

Кристина Асмус

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-21

Дмитрий Губерниев

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-24

Филипп Киркоров

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-27

Марина Кравец

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители-30

# Некролог # калейдоскоп # Николай Караченцов # Фотофакт

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