«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Новости России. За день до своего дня рождения на 74 году жизни скончался актер Николай Караченцов.

Народный артист РСФСР умер в реанимации больницы в Москве.

В памяти миллионов зрителей останутся образы актера, которые он воплотил в кино и на театральной сцене.

В день, когда артиста не стало, многие поклонники поделились воспоминаниями о Николае Караченцове. На нынешней неделе мы отошли от традиционного формата Instagram-обзора и посмотрели в соцсетях, каким запомнят актера.

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова (читать далее).

«Мне было 19, когда я впервые увидела Николая Караченцова на сцене. И сразу в роли Резанова. Не могу передать своё потрясение от пережитых эмоций. Караченцов не просто играл, демонстрируя свой актерский дар, пластичность, музыкальность, он проживал жизнь героя как свою. И эта энергетика завораживала весь зал.

Прошло очень много лет... Но эмоциональная память о спектакле, о романтичной любви графа Резанова и Кончиты жива. Я видела этот спектакль с другими актерами, но нерв уже не тот, и первое впечатление несравнимо ярче. Есть Незаменимые! Но и они уходят... Покойтесь с миром, Николай Петрович».