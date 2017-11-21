Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом

Новости России. Певица Полина Гагарина удивила поклонников своим новым образом.
30-летняя исполнительница появилась на декабрьской обложке журнала SNC. Изюминкой образа стало то, что голова певицы была побрита налысо.
Полина Гагарина показала, как меняла прическу
На своей странице в соцсети Гагарина прокомментировала новый образ.
Полина Гагарина, певица:
Это было смело, быстро и очень красиво.
Фото: instagram.com/gagara1987
Фотографом обложки стал муж певицы – Дмитрий Исхаков, который отметил, что они «хайпанули немножечко».
Подписчики певицы разделились на два лагеря. Они отметили, что красоту Полины нельзя испортить никакой прической, а вторые не могли поверить, что исполнительница могла расстаться со своей прической.
«Вы как солдат Джейн».
«Зачем? Сразу дерзкий образ возник. От женственности и хрупкости не осталось и следа».
«Обалдеть. Смело и женственно».
«Надо пробовать себя в разных образах. Жизнь-то одна».
В большом интервью программе «Простые вопросы» Полина Гагрина рассказала о том, как она себя оценивает.
«Мне сложно себя оценивать адекватно. Мне кажется: всё не так, всё не туда, не так сделала, не так махнула, не так спела» (подробности здесь).