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Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом

21 ноября 2017 12:36
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Новости России. Певица Полина Гагарина удивила поклонников своим новым образом.

30-летняя исполнительница появилась на декабрьской обложке журнала SNC. Изюминкой образа стало то, что голова певицы была побрита налысо.

Полина Гагарина показала, как меняла прическу

На своей странице в соцсети Гагарина прокомментировала новый образ.

Полина Гагарина, певица:
Это было смело, быстро и очень красиво.

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом-1

Фото: instagram.com/gagara1987

Фотографом обложки стал муж певицы – Дмитрий Исхаков, который отметил, что они «хайпанули немножечко».

Подписчики певицы разделились на два лагеря. Они отметили, что красоту Полины нельзя испортить никакой прической, а вторые не могли поверить, что исполнительница могла расстаться со своей прической.

«Вы как солдат Джейн».

«Зачем? Сразу дерзкий образ возник. От женственности и хрупкости не осталось и следа».

«Обалдеть. Смело и женственно».

«Надо пробовать себя в разных образах. Жизнь-то одна».

В большом интервью программе «Простые вопросы» Полина Гагрина рассказала о том, как она себя оценивает.

«Мне сложно себя оценивать адекватно. Мне кажется: всё не так, всё не туда, не так сделала, не так махнула, не так спела» (подробности здесь).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина

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