Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом

Полина Гагарина, певица: Это было смело, быстро и очень красиво.

На своей странице в соцсети Гагарина прокомментировала новый образ.

30-летняя исполнительница появилась на декабрьской обложке журнала SNC. Изюминкой образа стало то, что голова певицы была побрита налысо.

Фотографом обложки стал муж певицы – Дмитрий Исхаков, который отметил, что они «хайпанули немножечко».

Подписчики певицы разделились на два лагеря. Они отметили, что красоту Полины нельзя испортить никакой прической, а вторые не могли поверить, что исполнительница могла расстаться со своей прической.

«Вы как солдат Джейн».

«Зачем? Сразу дерзкий образ возник. От женственности и хрупкости не осталось и следа».

«Обалдеть. Смело и женственно».

«Надо пробовать себя в разных образах. Жизнь-то одна».

В большом интервью программе «Простые вопросы» Полина Гагрина рассказала о том, как она себя оценивает.