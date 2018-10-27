Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы
Победительница конкурса красоты упала в обморок, после того, как в финале объявили ее имя.
По информации Daily Mail, 25-летняя Клара Соса из Парагвая заняла первое место на конкурсе Miss Grand International, который проводился в Мьянме.
Объявление имени победительницы стало для Клары невероятно волнительным. Девушка стояла рядом с еще одной финалисткой из Индии, а ведущий выдержал театральную паузу перед тем, как объявить имя победительницы.
После того, как Клара услышала свое имя – она упала в обморок. Это очень испугало зрителей и организаторов.
Фото: instagram.com/_clarasosa
Девушке помогли подняться и вручили корону.
Клара Соса:
Большое спасибо за поддержку жителям Парагвай. Без вас все это было бы невозможно. Я в Мьянме, смотрю на горизонт и думаю о моей прекрасной стране.
Фото: instagram.com/_clarasosa
Всего участие в конкурсе приняли 78 девушек. Одной из главных его целей является содействие мира во всем мире.
В конце сентября дисквалифицировали победительницу конкурса «Мисс Украина» и было названо имя новой.
Ей стала 19-летняя Леонила Гузь: 11 фото красавицы (смотрите здесь).