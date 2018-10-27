Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы

Победительница конкурса красоты упала в обморок, после того, как в финале объявили ее имя.

По информации Daily Mail, 25-летняя Клара Соса из Парагвая заняла первое место на конкурсе Miss Grand International, который проводился в Мьянме.

Объявление имени победительницы стало для Клары невероятно волнительным. Девушка стояла рядом с еще одной финалисткой из Индии, а ведущий выдержал театральную паузу перед тем, как объявить имя победительницы.