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Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы

27 октября 2018 08:38
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Победительница конкурса красоты упала в обморок, после того, как в финале объявили ее имя.

По информации Daily Mail, 25-летняя Клара Соса из Парагвая заняла первое место на конкурсе Miss Grand International, который проводился в Мьянме.

Объявление имени победительницы стало для Клары невероятно волнительным. Девушка стояла рядом с еще одной финалисткой из Индии, а ведущий выдержал театральную паузу перед тем, как объявить имя победительницы.

Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы-1

Фото: AP

После того, как Клара услышала свое имя – она упала в обморок. Это очень испугало зрителей и организаторов.

Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы-4

Фото: instagram.com/_clarasosa

Девушке помогли подняться и вручили корону.

Клара Соса:
Большое спасибо за поддержку жителям Парагвай. Без вас все это было бы невозможно. Я в Мьянме, смотрю на горизонт и думаю о моей прекрасной стране.

Финалистка конкурса красоты упала в обморок после своей победы-7

Фото: instagram.com/_clarasosa

Всего участие в конкурсе приняли 78 девушек. Одной из главных его целей является содействие мира во всем мире.

В конце сентября дисквалифицировали победительницу конкурса «Мисс Украина» и было названо имя новой.

Ей стала 19-летняя Леонила Гузь: 11 фото красавицы (смотрите здесь).

# Мисс мира # калейдоскоп # Клара Соса # Фотофакт

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