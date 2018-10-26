Учёные проверили ворон на сообразительность. Птицы проверку прошли

Новости мира. Группа учёных из Института орнитологии имени Макса Планка и Оксфордского университета обнаружила, что вороны могут не только использовать инструменты, но и создавать их из нескольких деталей.

Как сообщает Science Alert, исследователи уже знали о способностях ворон и воронов понимать разницу между причинами и следствиями, решать сложные головоломки, планировать будущее и делать простые инструменты из палочек и бумаги.

Учёные захотели проверить, смогут ли эти птицы создать сложные инструменты. До сих пор таким навыком могли похвастаться только люди и человекообразные обезьяны. Хотя человеку такая задача кажется довольно простой, для конструирования предметов нужно уметь предвидеть свойства создаваемой вещи и как объединить то, из чего будет собрана вещь.

Для эксперимента исследователи взяли восемь новокаледонских воронов, эти птицы известны своей смекалкой.

Перед птицами поставили прозрачные коробки внутри которых лежала еда. С одной стороны у коробки была тонкая щель, с другой – отверстие достаточного размера, чтобы через него прошла еда. Рядом с коробкой лежали палки, которые можно было просунуть в щель, чтобы вытолкнуть еду через отверстие, что вороны и проделали.