Прямой эфир

Учёные проверили ворон на сообразительность. Птицы проверку прошли

26 октября 2018 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Группа учёных из Института орнитологии имени Макса Планка и Оксфордского университета обнаружила, что вороны могут не только использовать инструменты, но и создавать их из нескольких деталей.  

Как сообщает Science Alert, исследователи уже знали о способностях ворон и воронов понимать разницу между причинами и следствиями, решать сложные головоломки, планировать будущее и делать простые инструменты из палочек и бумаги.  

Учёные захотели проверить, смогут ли эти птицы создать сложные инструменты. До сих пор таким навыком могли похвастаться только люди и человекообразные обезьяны. Хотя человеку такая задача кажется довольно простой, для конструирования предметов нужно уметь предвидеть свойства создаваемой вещи и как объединить то, из чего будет собрана вещь.  

Для эксперимента исследователи взяли восемь новокаледонских воронов, эти птицы известны своей смекалкой.  

Перед птицами поставили прозрачные коробки внутри которых лежала еда. С одной стороны у коробки была тонкая щель, с другой – отверстие достаточного размера, чтобы через него прошла еда. Рядом с коробкой лежали палки, которые можно было просунуть в щель, чтобы вытолкнуть еду через отверстие, что вороны и проделали.  

Учёные проверили ворон на сообразительность. Птицы проверку прошли-1

Фото: University of Oxford  

После этого коробки поменяли на более крупные, а вместо палок положили разобранные пластиковые шприцы. Четыре ворона догадались соединить две части, чтобы получить палку, которой можно достать еду. На это у птиц ушло от 4 до 6 минут.  

Эксперимент с палкой из двух деталей повторили ещё трижды. Один из воронов по прозвищу Манго, в отличие от трёх других, дважды отказался выполнять это задание. Зато когда учёные усложнили задачу, потребовав от птиц собирать инструмент из 3 и 4 составляющих, Манго проделал это без проблем.  

По мнению учёных, пока рано считать, что вороны так же умны, как люди или обезьяны. Но ворон и воронов можно считать умнейшими из птиц.  

Зимой 2018 года на одном из телеканалов в США ворона уселась на камеру во время эфира.  

«Мы все приветствуем нашу гигантскую птицу-повелителя!» (подробнее здесь).  

# Ученые # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом
26 октября 2018 12:24

Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом

Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка
26 октября 2018 10:17

Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка

Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике
25 октября 2018 14:18

Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике