Узнаете Лободу на этом фото? Вот так менялась певица

Светлана Лобода продолжает находиться на пике популярности. Композиции «Твои глаза» и «К черту любовь» громко поют на свадьбах и корпоративах, а за артисткой следят в ее Instagram-аккаунте 5.5 миллионов пользователей. Светлана Лобода — заслуженная артистка Украины, успешная певица и мама двух дочек. Мы заглянули в архивы и нашли неожиданные кадры со Светланой Лободой. Как менялась артистка, смотрите в нашем материале. Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве.

Фото: vk.com/lobodaofficial

Озорная Светлана увлекалась музыкой с самого детства. С ней часто занималась бабушка, в прошлом оперная певица.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

В детстве Лобода посещала музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала.

Фото: vk.com/lobodaofficial

Светлана Лобода:

Мама говорила, что с самого детства я была очень ярким ребёнком, и очень сильно привлекала к себе внимание, где бы я не находилась. Поэтому она понимала, что во мне растёт артист. Плюс ко всему, я любила публику, я любила рассказывать стихи, прозу на публике.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Артист должен быть сексуальным и провокативным»: почему у Лободы нет личной жизни, а с дочкой видится раз в неделю Весной 2004 года певица прошла кастинг и стала солисткой «ВИА Гра». Но в начале осени ушла из группы и уже к зиме начала строить сольную карьеру. В декабре у Светланы Лободы совместно с Тарасом Демчуком вышла композиция «Черно-белая зима».

Фото: vk.com/lobodaofficial

В 2009 году Светлана Лобода участвовала в Евровидении. Певица представляла Украину и исполнила композицию «Be My Valentine». «На сегодняшний день я думаю и работаю только над тем, чтобы наш номер был одним из лучших номеров «Евровидения», чтобы у зрителя захватывало дух. Думать над тем, что будет после, — просто нет времени», — Светлана Лобода делилась эмоциями перед выступлением с РИА Новости. Певица и ее команда тогда заняли 12 место в финале конкурса.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

В 2010 году Светлана официально переименовала свой музыкальный проект. Певица зарегистрировала самостоятельные бренд и торговую марку «LOBODA». В 2011 году у певицы появилась первая дочь — Евангелина.

Фото: vk.com/lobodaofficial

Лобода поздравила с днем рождения Линдеманна и показала фото с ним В 2018 году у Светланы Лободы в Лос-Анджелесе родилась вторая дочь — Тильда. Светлана Лобода о Тильде:

Она просто чудо, у нее голубые глаза, большие-большие глаза, у нее ирокез — растет чуб, как рокерский ребенок.

Певица свою личную жизнь предпочитает ее не комментировать: «Личная жизнь — только мое». В последнее время Лободу неоднократно замечали в окружении Тилля Линдеманна. В конце 2018 года солист Rammstein забирал артистку из больницы после того, как артистка перенесла экстренную операцию.



Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сейчас Лобода продолжает активно заниматься музыкой. Она считается главной представительницей русскоязычной поп-сцены. В 2019 году певица выпустила композиции «Последний герой» и «Пуля-дура». Сейчас Лобода является одной из главных русскоязычных певиц. В конце лета в Сочи она исполнила хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». Примадонна оценила выступление и назвала певицу своей преемницей.

Фото: instagram.com/lobodaofficial