Лобода поздравила с днем рождения Линдеманна и показала фото с ним

Светлана Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Лобода с Линдемнном с образе доктора.
Светлана Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Лобода с Линдемнном с образе доктора.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода:
С днем рождения, мой лучший доктор в мире.
Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции
Четвертого января Тиллю Линдеманну исполнилось 56 лет. Слухи о том, что у музыкантов роман не утихают уже больше года. Сама певица не подтверждает и не опровергает эту информацию. В 2018 году Светлана Лобода во второй раз стала мамой – у нее родилась дочь Тильда.
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