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Лобода поздравила с днем рождения Линдеманна и показала фото с ним

04 января 2019 11:21
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Светлана Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Лобода с Линдемнном с образе доктора.

Лобода поздравила с днем рождения Линдеманна и показала фото с ним-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода:
С днем рождения, мой лучший доктор в мире.

Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции

Четвертого января Тиллю Линдеманну исполнилось 56 лет. Слухи о том, что у музыкантов роман не утихают уже больше года. Сама певица не подтверждает и не опровергает эту информацию. В 2018 году Светлана Лобода во второй раз стала мамой – у нее родилась дочь Тильда.

Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода # Тилль Линдеман # Фотофакт

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