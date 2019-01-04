Лобода поздравила с днем рождения Линдеманна и показала фото с ним

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Лобода с Линдемнном с образе доктора.

Светлана Лобода:

С днем рождения, мой лучший доктор в мире.

Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции

Четвертого января Тиллю Линдеманну исполнилось 56 лет. Слухи о том, что у музыкантов роман не утихают уже больше года. Сама певица не подтверждает и не опровергает эту информацию. В 2018 году Светлана Лобода во второй раз стала мамой – у нее родилась дочь Тильда.