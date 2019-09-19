Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Пиар-директор рассказала, почему семья актрисы хранит молчание

Новости России. Анастасия Заворотнюк вышла из комы.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на подругу актрисы, Анастасия пошла на поправку.

Об этом подруге рассказала пиар-директор артистки Марина Потапова. По ее словам, женщина ответила на сообщения и отметила, что у Анастасии появились шансы на выздоровление.

«Состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо».

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

На вопрос о том, почему близкие актрисы так долго хранят молчание, подруга ответила, что родных можно понять. Семья Анастасии Заворотнюк «боится сглазить ситуацию».

Напомним, что тревожные новости о состоянии здоровья актрисы появились на минувшей неделе. СМИ сообщали, что Анастасия находится в коме в тяжелом состоянии.