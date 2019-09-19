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Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Пиар-директор рассказала, почему семья актрисы хранит молчание

19 сентября 2019 09:00
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Новости России. Анастасия Заворотнюк вышла из комы.  

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на подругу актрисы, Анастасия пошла на поправку.  

Об этом подруге рассказала пиар-директор артистки Марина Потапова. По ее словам, женщина ответила на сообщения и отметила, что у Анастасии появились шансы на выздоровление.  

«Состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо».

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

На вопрос о том, почему близкие актрисы так долго хранят молчание, подруга ответила, что родных можно понять. Семья Анастасии Заворотнюк «боится сглазить ситуацию».  

Напомним, что тревожные новости о состоянии здоровья актрисы появились на минувшей неделе. СМИ сообщали, что Анастасия находится в коме в тяжелом состоянии.  

СМИ: у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начались осложнения – здесь подробнее.   

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк # Марина Потапова

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