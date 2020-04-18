Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели

Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты и навыки оператора? Смеялись над шутками и размышляли над сюжетом?

Как бы там ни было, если вы пересматривали работы советских режиссёров и сценаристов, значит чем-то эти кинокартины вас зацепили. А что насчёт актёров? Хотели бы вы увидеть несколько редких фотографий с ними? Если да, то листайте ниже.

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?

Юрий Яковлев