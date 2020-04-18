Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты и навыки оператора? Смеялись над шутками и размышляли над сюжетом?
Как бы там ни было, если вы пересматривали работы советских режиссёров и сценаристов, значит чем-то эти кинокартины вас зацепили. А что насчёт актёров? Хотели бы вы увидеть несколько редких фотографий с ними? Если да, то листайте ниже.
Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Юрий Яковлев
Фото: instagram.com/kino.cccp
Евгений Леонов
Фото: instagram.com/kino.cccp
Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов
Фото: instagram.com/kino.cccp
Сергей Бодров с отцом
Фото: instagram.com/kino.cccp
Леонид Быков
Фото: instagram.com/kino.cccp
Маргарита Терехова и Фаина Раневская
Фото: instagram.com/kino.cccp
Андрей Миронов и Александр Ширвиндт
Фото: instagram.com/kino.cccp
Кстати, недавно мы показывали, как выглядят советские актёры за пределами съёмочной площадки.
Взглянуть на интересные фотографии можно здесь.