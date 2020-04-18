Прямой эфир

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели

18 апреля 2020 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты и навыки оператора? Смеялись над шутками и размышляли над сюжетом? 

Как бы там ни было, если вы пересматривали работы советских режиссёров и сценаристов, значит чем-то эти кинокартины вас зацепили. А что насчёт актёров? Хотели бы вы увидеть несколько редких фотографий с ними? Если да, то листайте ниже. 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?

Юрий Яковлев 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-1

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Евгений Леонов 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-4

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-7

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Сергей Бодров с отцом 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-10

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Леонид Быков 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-13

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Маргарита Терехова и Фаина Раневская 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-16

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Андрей Миронов и Александр Ширвиндт 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели-19

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Кстати, недавно мы показывали, как выглядят советские актёры за пределами съёмочной площадки.

Взглянуть на интересные фотографии можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Евгений Леонов # Ирина Скобцева # Анастасия Вертинская # Людмила Савельева # Вячеслав Тихонов # Сергей Бодров # Маргарита Терехова # Фаина Раневская # Андрей Миронов # Александр Ширвиндт # Юрий Яковлев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
18 апреля 2020 13:44

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло

Девушка не хотела жить со сводным братом и переехала к отцу. Теперь ей неловко перед мамой
18 апреля 2020 12:30

Девушка не хотела жить со сводным братом и переехала к отцу. Теперь ей неловко перед мамой

Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах
18 апреля 2020 10:22

Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах