Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его родители, братья и сёстры. Да, ситуации бывают разные, но обычно это те самые люди, которые всегда помогут и поддержат.
В 2019 году фотографы со всего мира приняли участие в конкурсе, чтобы напомнить о важности семьи. Жюри состязания выбрало 50 снимков из 13 132 работ. А если у вас недостаточно времени, чтобы пролистать все полсотни, то мы нашли 11 самых душевных снимков.
«Счастливая семья», Мьянма
Фото: Agora Images / @zawzawkaungsan355
«Две сестры из народа хмонг», Вьетнам
Фото: Agora Images / @Tuanngocphoto
«Счастливы поделиться», Индия
Фото: Agora Images / @pranab_basak
«Пойдём в школу», Индонезия
Фото: Agora Images / @letyliza
«Семья», Италия
Фото: Agora Images / @jan_cattaneo
«Мариус и Стефан», Франция
Фото: Agora Images / @inthpeck
«Сказки на ночь», Филиппины
Фото: Agora Images / @froirivera
«Сёстры», Испания
Фото: Agora Images / @franseschart
«Сердце моего дома», Молдова
Фото: Agora Images / @dianagorin
«Будущее семьи», Испания
Фото: Agora Images / @carlesalonsophotography
«Прощальный поцелуй», Мексика
Фото: Agora Images / @beaacevedo
Недавно в соцсетях стал популярен снимок венгерского фотографа о маме с дочкой в пакете.
Как выглядят главные герои фотографии спустя 33 года – смотрите здесь.