Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло

В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его родители, братья и сёстры. Да, ситуации бывают разные, но обычно это те самые люди, которые всегда помогут и поддержат.

В 2019 году фотографы со всего мира приняли участие в конкурсе, чтобы напомнить о важности семьи. Жюри состязания выбрало 50 снимков из 13 132 работ. А если у вас недостаточно времени, чтобы пролистать все полсотни, то мы нашли 11 самых душевных снимков.

«Счастливая семья», Мьянма