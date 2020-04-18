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Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло

18 апреля 2020 13:44
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В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его родители, братья и сёстры. Да, ситуации бывают разные, но обычно это те самые люди, которые всегда помогут и поддержат. 

В 2019 году фотографы со всего мира приняли участие в конкурсе, чтобы напомнить о важности семьи. Жюри состязания выбрало 50 снимков из 13 132 работ. А если у вас недостаточно времени, чтобы пролистать все полсотни, то мы нашли 11 самых душевных снимков. 

«Счастливая семья», Мьянма 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-1

 Фото: Agora Images / @zawzawkaungsan355 

«Две сестры из народа хмонг», Вьетнам 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-4

Фото: Agora Images / @Tuanngocphoto 

«Счастливы поделиться», Индия 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-7

Фото: Agora Images / @pranab_basak 

«Пойдём в школу», Индонезия 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-10

Фото: Agora Images / @letyliza 

«Семья», Италия 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-13

Фото: Agora Images / @jan_cattaneo 

«Мариус и Стефан», Франция 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-16

Фото: Agora Images / @inthpeck 

«Сказки на ночь», Филиппины 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-19

Фото: Agora Images / @froirivera 

«Сёстры», Испания 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-22

Фото: Agora Images / @franseschart 

«Сердце моего дома», Молдова 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-25

Фото: Agora Images / @dianagorin 

«Будущее семьи», Испания 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-28

Фото: Agora Images / @carlesalonsophotography 

«Прощальный поцелуй», Мексика 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло-31

Фото: Agora Images / @beaacevedo 

Недавно в соцсетях стал популярен снимок венгерского фотографа о маме с дочкой в пакете. 

Как выглядят главные герои фотографии спустя 33 года – смотрите здесь

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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