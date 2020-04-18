Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах

Как варить яйца? Наверное, это один из первых кулинарных вопросов, которые задают дети родителям после получения права подходить к плите. Однако в варке яиц есть несколько уровней сложности, ведь одно дело просто приготовить пищевой продукт, и совсем другое – сделать это особым образом. Итак, рассказываем три способа, как сварить яйца.

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Самый простой способ, которому начинающие повара обучаются в первую очередь. Для приготовления понадобятся: кастрюля, куриные яйца, вода, источник тепла (газовая плита, костёр и др).

Шаг 1. Наливаем холодную воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла.

Шаг 2. Помещаем куриные яйца в холодную воду и ждём, пока вода закипит.

Шаг 3. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и ждём 5-10 минут. Если яйцо треснуло – оно точно готово, но обычно ждать этого не нужно.

Шаг 4. После 5-10 минут ожидания убираем кастрюлю с источника тепла, выливаем горячую воду, наливаем холодную и ждём, пока яйца немного остынут.

Шаг 5. Когда яйца остынут достаточно, чтобы можно было держать их в руках, необходимо удалить скорлупу, после чего пищевой продукт следует съесть или использовать для приготовления более сложного блюда.