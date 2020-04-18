Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах
Как варить яйца? Наверное, это один из первых кулинарных вопросов, которые задают дети родителям после получения права подходить к плите. Однако в варке яиц есть несколько уровней сложности, ведь одно дело просто приготовить пищевой продукт, и совсем другое – сделать это особым образом. Итак, рассказываем три способа, как сварить яйца.
Вкрутую
Самый простой способ, которому начинающие повара обучаются в первую очередь. Для приготовления понадобятся: кастрюля, куриные яйца, вода, источник тепла (газовая плита, костёр и др).
Шаг 1. Наливаем холодную воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла.
Шаг 2. Помещаем куриные яйца в холодную воду и ждём, пока вода закипит.
Шаг 3. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и ждём 5-10 минут. Если яйцо треснуло – оно точно готово, но обычно ждать этого не нужно.
Шаг 4. После 5-10 минут ожидания убираем кастрюлю с источника тепла, выливаем горячую воду, наливаем холодную и ждём, пока яйца немного остынут.
Шаг 5. Когда яйца остынут достаточно, чтобы можно было держать их в руках, необходимо удалить скорлупу, после чего пищевой продукт следует съесть или использовать для приготовления более сложного блюда.
Пашот
Считается самым сложным способом приготовления яиц. Нам понадобятся: всё, что указано выше, а также соль, уксус и столовая ложка.
Шаг 1. Наливаем воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла и ждём, пока вода закипит.
Шаг 2. Осторожно разбиваем скорлупу и выливаем яйцо на тарелку. Если повредить желток, то яйцо-пашот уже не получится.
Шаг 3. Дождавшись закипания воды, добавляем туда две столовые ложки уксуса и немного соли. Размешиваем. Затем уменьшаем огонь, вода не должна кипеть, иначе желток может лопнуть. Затем быстро, но осторожно выливаем яйцо в воду. Делать это нужно почти вплотную к воде, чтобы желток не повредился.
Шаг 4. Наблюдаем за процессом приготовления 2-3 минуты. Когда белок станет белым и покроет собой желток, ложкой или шумовкой выньте яйцо из воды и поместите на салфетку или бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя воду.
Шаг 5. Гордимся собой и наслаждаемся блюдом.
Всмятку
Средний уровень сложности. Нам понадобятся: кастрюля, куриные яйца, вода, источник тепла, секундомер или таймер.
Шаг 1. Наливаем холодную воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла и ждём, пока вода закипит.
Шаг 2. Помещаем яйца в воду и засекаем время.
Шаг 3. Ровно через три минуты (можно с погрешностью плюс/минус 15 секунд) убираем кастрюлю с источника тепла, выливаем горячую воду и набираем холодную.
Шаг 4. Когда яйца остынут достаточно, чтобы можно было держать их в руках, осторожно удаляем скорлупу. Белок относительно нежный, поэтому его случайно можно оторвать вместе со скорлупой.
Шаг 5. Успешно избавившись от скорлупы, устанавливаем яйцо на тупой конец и срезаем острый. Видим мягкий желток. Радуемся и употребляем блюдо, не давая ему остыть.
Кстати, а вы знаете, от чего зависит цвет куриных яиц? Ответ на этот и другие вопросы о яйцах читайте здесь.