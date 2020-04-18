Девушка не хотела жить со сводным братом и переехала к отцу. Теперь ей неловко перед мамой

Мама вынуждала одну из своих дочерей жить в комнате со сводным братом. В итоге девушка переехала к отцу.

Подросток под ником Momtroublezzz спросила мнение пользователей Reddit, чтобы выяснить, поступила ли она плохо. Всё началось с того, что шесть лет назад родители девушки развелись. Через три года её мать снова вышла замуж, после чего они стали жить с отчимом и его сыновьями.

Сейчас Momtroublezzz 16 лет, её младшей сестре 14 лет, и у них есть два сводных брата 13-летний и 19-летний. В доме есть 4 комнаты. В главной спальне живут мама автора публикации и отчим, в комнате немного поменьше жил старший брат, в средней – автор истории и сводный брат, в самой маленькой комнате – младшая сестра.

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Девушке с самого начала не нравилось жить со сводным братом, поскольку они не ладят. Но мама обещала ей, что позже у неё будет своя комната. В прошлом году старший парень уехал в колледж, и Momtroublezzz перебралась в освободившуюся комнату.