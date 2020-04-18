Девушка не хотела жить со сводным братом и переехала к отцу. Теперь ей неловко перед мамой

Мама вынуждала одну из своих дочерей жить в комнате со сводным братом. В итоге девушка переехала к отцу.
Подросток под ником Momtroublezzz спросила мнение пользователей Reddit, чтобы выяснить, поступила ли она плохо. Всё началось с того, что шесть лет назад родители девушки развелись. Через три года её мать снова вышла замуж, после чего они стали жить с отчимом и его сыновьями.
Сейчас Momtroublezzz 16 лет, её младшей сестре 14 лет, и у них есть два сводных брата 13-летний и 19-летний. В доме есть 4 комнаты. В главной спальне живут мама автора публикации и отчим, в комнате немного поменьше жил старший брат, в средней – автор истории и сводный брат, в самой маленькой комнате – младшая сестра.
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Девушке с самого начала не нравилось жить со сводным братом, поскольку они не ладят. Но мама обещала ей, что позже у неё будет своя комната. В прошлом году старший парень уехал в колледж, и Momtroublezzz перебралась в освободившуюся комнату.
Ситуация усложнилась на прошлой неделе. Мама автора публикации забеременела и забрала самую маленькую комнату для будущего ребёнка. Сестру девушки переселили в её комнату, а Momtroublezzz попросили снова жить с братом.
После этого девушка потеряла терпение и спросила у родного отца, может ли она переехать в его дом. Её 14-летняя сестра не хотела оставаться без Momtroublezzz и обратилась к папе с аналогичной просьбой. Мужчина сказал, что они могут жить в его доме, сколько захотят.
Когда сёстры переехали жить к отцу, их мать обиделась и расстроилась. Она сказала, что дочки ушли от неё из-за какой-то мелочи. Автор истории чувствует себя неловко перед матерью, но отмечает, что без отдельной комнаты она не может не только приглашать к себе в гости подруг и друзей, но и просто побыть наедине с собой. Кроме того, мама автора публикации обещала ей отдельную комнату, но не сдержала слово.
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Пользователи Reddit практически единодушно сошлись во мнении, что в действиях Momtroublezzz нет ничего плохого. Им с сестрой уже больше 14 лет, поэтому они имеют полное право самостоятельно решать, с кем из родителей жить.
Некоторые комментаторы и вовсе сказали, что женщина сама виновата, ведь она могла бы оставить будущего ребёнка в своей спальне, а не перемещать детей из одной комнаты в другую, словно мебель.
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