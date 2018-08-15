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UZARI стал автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018

15 августа 2018 08:09
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Певец и композитор UZARI исполнил песню, которая будет звучать на кортах международного теннисного турнира ST. Petersburg Open 2018.

Композиция была опубликована на официальных страницах в соцсетях Международного теннисного турнира ATP St. Petersburg Open. Композиция «Open song» стала гимном соревнований, которые пройдут с 16 по 23 сентября.

UZARI стал автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018 -1

Фото: скриншот из видео vk.com/formulatx

В клипе на песню можно увидеть виды и Санкт-Петербурга, и Минска.

UZARI стал автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018 -4

Фото: скриншот из видео vk.com/formulatx

«Если ты открыт миру — мир открывается тебе! Мы попробовали – объединили спорт, отдых, музыку и людей вокруг и вот, что получилось! Под гимн турнира участники VK Fest сыграли в теннис на воде и в воздухе, состязались с викингами и балеринами, отбивали мячи веслами и мечами», – говорится в описании к работе.

UZARI стал автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018 -7

Фото: скриншот из видео vk.com/formulatx

На Instagram-странице продюсерского центра Uzari Production сказано, что 23 сентября на большой сцене Сибур Арены UZARI и Дима Билан закроют чемпионат масштабным шоу.

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# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Uzari # Фотофакт

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