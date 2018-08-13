С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото

Новости России. Екатерина Вилкова показала фото с отдыха. На них актриса отдыхает со своей семьей – мужем Ильей Любимовым, дочерью Павлой и сыном Петром.

Снимки Вилкова опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса редко показывает подписчикам фото из личного архива, но в этот раз поделилась трогательными и веселыми семейными фото.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов женаты с 2011 года. Пара воспитывает 6-летнюю дочь и 4-летнего сына.