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С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото

13 августа 2018 15:15
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Новости России. Екатерина Вилкова показала фото с отдыха. На них актриса отдыхает со своей семьей – мужем Ильей Любимовым, дочерью Павлой и сыном Петром.

Снимки Вилкова опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса редко показывает подписчикам фото из личного архива, но в этот раз поделилась трогательными и веселыми семейными фото.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов женаты с 2011 года. Пара воспитывает 6-летнюю дочь и 4-летнего сына.

Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино (читать далее).

С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото-1

Фото: instagram.com/oldkavilochka

С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото-3

Фото: instagram.com/oldkavilochka

С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото-5

Фото: instagram.com/oldkavilochka

С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото-7

Фото: instagram.com/oldkavilochka

С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото-9

Фото: instagram.com/oldkavilochka

С мужем и детьми на отдыхе. Екатерина Вилкова показала редкие семейные фото-11

Фото: instagram.com/oldkavilochka

# Звезды

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