О чем жалеет главный хитмейкер и как любит отдыхать? Instagram-обзор страницы Димы Билана

Новости России. Певец Дима Билан выпустил нашумевший клип на песню «Пьяная любовь» вместе с певицей Polina в начале августа.

Спустя неделю видеоролик в стиле свадеб 90-х посмотрели более 5,5 миллионов человек. Сам артист назвал эту работу «в лучших традициях отечественных кинокомедий».

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Диму Билана уже давно называют главным хитмейкером на российской эстраде.

Певец стал героем нашей рубрики Instagram-обзор. Мы посмотрели, что исполнитель публикует на своей странице в соцсетях: здесь о чаще всего рассказывает о путешествиях, концертах, своей музыке. Но иногда делится и очень личными вещами: публикует фото своей семьи, делится увлечениями, рассказывает, какие судьбоносные встречи произошли за его карьеру.

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За обновлениями на странице артиста следят более 2,6 миллионов подписчиков.

Источник фото: instagram.com/bilanofficial