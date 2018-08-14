«Почти тридцать лет спустя». Дмитрий Колдун показал трогательное семейное фото

Новости Беларуси. Дмитрий Колдун опубликовал трогательное фото с сыном.

Певец разместил снимок на своей странице в Instagram и поделился воспоминаниями из своего детства.

Дмитрий Колдун:

При современном темпе жизни, наверно, странно выглядит это все. Мы с Яном собираем... чабрец.

Детство. Каждое лето, в его конце, мы с моим дедом Борисом ходили в лес собирать травы. Я так всегда ждал этого похода... Набрав полную авоську чабреца и зверобоя, например, находили приглянувшуюся полянку, раскладывали костер и жарили там сало с хлебом на ореховых прутиках. И вот решили повторить, так сказать, почти тридцать лет спустя... Место то же, трава та же...