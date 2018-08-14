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«Почти тридцать лет спустя». Дмитрий Колдун показал трогательное семейное фото

14 августа 2018 15:42
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Новости Беларуси. Дмитрий Колдун опубликовал трогательное фото с сыном.

Певец разместил снимок на своей странице в Instagram и поделился воспоминаниями из своего детства.

Дмитрий Колдун:
При современном темпе жизни, наверно, странно выглядит это все. Мы с Яном собираем... чабрец.
Детство. Каждое лето, в его конце, мы с моим дедом Борисом ходили в лес собирать травы. Я так всегда ждал этого похода... Набрав полную авоську чабреца и зверобоя, например, находили приглянувшуюся полянку, раскладывали костер и жарили там сало с хлебом на ореховых прутиках. И вот решили повторить, так сказать, почти тридцать лет спустя... Место то же, трава та же...

«Почти тридцать лет спустя». Дмитрий Колдун показал трогательное семейное фото-1

Фото: instagram.com/koldunmedia

Подписчики в комментариях начали рассказывать теплые истории, которые они помнят о своем детстве. Интернет-пользователи также оценили, что исполнитель прививает семейные традиции ребенку.

У Дмитрия Колдуна и его супруги двое детей – 5-летний Ян и 2-летняя Алиса.

«Почти тридцать лет спустя». Дмитрий Колдун показал трогательное семейное фото-4

Дмитрий Колдун о «Евровидении», новом альбоме и где копал картошку. Большое интервью с певцом (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Колдун

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