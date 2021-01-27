А вы бы хотели такую должность? Девушка временно не ходит на работу и грустит

Девушка не ходит на работу из-за пандемии коронавируса. Всё бы ничего, но дети остались без русалки.

Пользовательница TikTok под ником Kelsey захотела удивить подписчиков и показала, кем она раньше работала. Ролик набрал более 52 миллионов просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев.