А вы бы хотели такую должность? Девушка временно не ходит на работу и грустит
Девушка не ходит на работу из-за пандемии коронавируса. Всё бы ничего, но дети остались без русалки.
Пользовательница TikTok под ником Kelsey захотела удивить подписчиков и показала, кем она раньше работала. Ролик набрал более 52 миллионов просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев.
Фото: tiktok.com/@its.kels
Оказалось, что девушка была аниматором. Она исполняла роль русалки, или морской девы. Kelsey плавала под водой вместе с рыбами, махала детям, посылала воздушные поцелуи и делала разные простенькие трюки.
Фото: tiktok.com/@its.kels
Пользователи соцсети были восхищены не только работой девушки, но и её навыками. Многие удивлялись, что Kelsey может плавать под водой с открытыми глазами, но другие комментаторы отметили, что это дело привычки.
Фото: tiktok.com/@its.kels
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая тоже считала, что у неё работа мечты. Больше всего людям понравился бонус компании в виде бесплатной еды – здесь подробнее.