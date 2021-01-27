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А вы бы хотели такую должность? Девушка временно не ходит на работу и грустит

27 января 2021 13:52
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Девушка не ходит на работу из-за пандемии коронавируса. Всё бы ничего, но дети остались без русалки. 

Пользовательница TikTok под ником Kelsey захотела удивить подписчиков и показала, кем она раньше работала. Ролик набрал более 52 миллионов просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев. 

А вы бы хотели такую должность? Девушка временно не ходит на работу и грустит -1

Фото: tiktok.com/@its.kels 

Оказалось, что девушка была аниматором. Она исполняла роль русалки, или морской девы. Kelsey плавала под водой вместе с рыбами, махала детям, посылала воздушные поцелуи и делала разные простенькие трюки. 

А вы бы хотели такую должность? Девушка временно не ходит на работу и грустит -4

Фото: tiktok.com/@its.kels 

Пользователи соцсети были восхищены не только работой девушки, но и её навыками. Многие удивлялись, что Kelsey может плавать под водой с открытыми глазами, но другие комментаторы отметили, что это дело привычки. 

А вы бы хотели такую должность? Девушка временно не ходит на работу и грустит -7

Фото: tiktok.com/@its.kels 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая тоже считала, что у неё работа мечты. Больше всего людям понравился бонус компании в виде бесплатной еды – здесь подробнее

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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