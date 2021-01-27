«Она прекрасно растёт и на солнце, и в затенении». Почему стоит посадить хосту в своём саду и какие сорта выбрать?

Зима – время подумать над новыми композициями на своем участке. Чаще всего, особенно для начинающих садоводов, самая большая проблема – обустройство малоосвещенных мест. Тенистые уголки можно не только сделать изысканными и эффектными, но и использовать их для создания коллекции.

Начать можно с хост. Стоит поближе познакомиться с сортами и остановиться будет невозможно. Тем более, что выращивать их совсем несложно. Главное – правильная почва. И даже подкормки, при соблюдении некоторых простых правил, не обязательны.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Вообще это касается всех растений для теневого сада, в том числе и хосты, что если хорошо подготовлена почва, она такая рыхлая и питательная, то и подкормки им в принципе не нужны. Единственное, что наши английские коллеги советуют, хосты ежегодно или через год, особенно те, которые близко среди деревьев, присыпать слоем компостной земли три сантиметра, давать питательные вещества. Как любое растение, можно их подкармливать, но если питательная и хорошая земля была подготовлена, то нет необходимости. К тому же нужно учитывать, что многие из них растут под кронами деревьев, листики опадают, не все же мы выгребаем, надо хотя бы часть оставить, чтобы начался процесс гниения, образования гумуса – это тоже подкормка своеобразная.

К слову, владельцы участков, где тенистых мест не очень много, также могут высаживать хосты. Профи уверяют – есть варианты использования не только видовых экземпляров, но и эффектных сортов. Наталья Лунина:

Есть такой замечательный сорт – гигантская хоста, огромные красивые кусты «Sum and Substance». Она прекрасно растет, наши опыты показали, и на солнце, и в затенении, и даже в такой достаточно темной тени. Видовые хосты – такие, как ланцетолистная, прямостоячая, вентрикоза – они тоже прекрасно растут и в тени, и на солнце.

Но при всех плюсах есть у хост и существенный минус. Приобретая посадочный материал, советуют профессионалы, обязательно изучите описание сорта.

Наталья Лунина:

Очень важно познакомиться, узнать в интернете, прочитать в книжке: какие хосты мало повреждаются слизнями, потому что в последние пять лет – это бич для хост и есть сорта, которые устойчивые.