Блондинка или брюнетка? Девушка проверила, как цвет волос влияет на отношение окружающих
Девушка от скуки решила провести эксперимент и перекраситься в брюнетку. Опыт получился весьма интересным.
Как сообщает The Mirror, 27-летняя Джоди Уэстон – известная британская модель. Девушка никогда не жаловалась на нехватку мужского внимания. Последние шесть лет Джоди предпочитала красить волосы в светлый цвет, однако недавно ей было нечем себя занять, поэтому девушка захотела провести простенький эксперимент.
Фото: instagram.com/missjodieweston
Она купила парик и превратилась в брюнетку. Первые же изменения в отношении окружающих не заставили себя ждать. Девушке перестали уступать парковочные места, в магазинах Уэстон больше не пропускали без очереди, а люди прекратили предлагать свою помощь.
Фото: instagram.com/missjodieweston
В то же время Джоди стала получать меньше мужского внимания, но зато те, кто обращался к девушке, были более серьёзными и выглядели успешнее. Также улучшились отношения с другими девушками. Они стали гораздо дружелюбнее.
Фото: instagram.com/missjodieweston
Получив результаты эксперимента, Уэстон решила, что блондинкой ей нравится быть больше. Самым неприятным последствием смены цвета волос для Джоди, по её словам, стала необходимость стоять в очереди в магазине.
В отличие от Уэстон, один парень совсем не мог похвастаться обилием внимания противоположного пола. Поэтому молодой человек сделал презентацию о самом себе – здесь подробности.