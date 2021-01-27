Блондинка или брюнетка? Девушка проверила, как цвет волос влияет на отношение окружающих

Девушка от скуки решила провести эксперимент и перекраситься в брюнетку. Опыт получился весьма интересным. Как сообщает The Mirror, 27-летняя Джоди Уэстон – известная британская модель. Девушка никогда не жаловалась на нехватку мужского внимания. Последние шесть лет Джоди предпочитала красить волосы в светлый цвет, однако недавно ей было нечем себя занять, поэтому девушка захотела провести простенький эксперимент.

Фото: instagram.com/missjodieweston

Она купила парик и превратилась в брюнетку. Первые же изменения в отношении окружающих не заставили себя ждать. Девушке перестали уступать парковочные места, в магазинах Уэстон больше не пропускали без очереди, а люди прекратили предлагать свою помощь.

Фото: instagram.com/missjodieweston

В то же время Джоди стала получать меньше мужского внимания, но зато те, кто обращался к девушке, были более серьёзными и выглядели успешнее. Также улучшились отношения с другими девушками. Они стали гораздо дружелюбнее.

Фото: instagram.com/missjodieweston