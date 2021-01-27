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Блондинка или брюнетка? Девушка проверила, как цвет волос влияет на отношение окружающих

27 января 2021 12:51
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Девушка от скуки решила провести эксперимент и перекраситься в брюнетку. Опыт получился весьма интересным.

Как сообщает The Mirror, 27-летняя Джоди Уэстон – известная британская модель. Девушка никогда не жаловалась на нехватку мужского внимания. Последние шесть лет Джоди предпочитала красить волосы в светлый цвет, однако недавно ей было нечем себя занять, поэтому девушка захотела провести простенький эксперимент.

Блондинка или брюнетка? Девушка проверила, как цвет волос влияет на отношение окружающих -1

Фото: instagram.com/missjodieweston

Она купила парик и превратилась в брюнетку. Первые же изменения в отношении окружающих не заставили себя ждать. Девушке перестали уступать парковочные места, в магазинах Уэстон больше не пропускали без очереди, а люди прекратили предлагать свою помощь.

Блондинка или брюнетка? Девушка проверила, как цвет волос влияет на отношение окружающих -4

Фото: instagram.com/missjodieweston

В то же время Джоди стала получать меньше мужского внимания, но зато те, кто обращался к девушке, были более серьёзными и выглядели успешнее. Также улучшились отношения с другими девушками. Они стали гораздо дружелюбнее.

Блондинка или брюнетка? Девушка проверила, как цвет волос влияет на отношение окружающих -7

Фото: instagram.com/missjodieweston

Получив результаты эксперимента, Уэстон решила, что блондинкой ей нравится быть больше. Самым неприятным последствием смены цвета волос для Джоди, по её словам, стала необходимость стоять в очереди в магазине.

В отличие от Уэстон, один парень совсем не мог похвастаться обилием внимания противоположного пола. Поэтому молодой человек сделал презентацию о самом себе – здесь подробности.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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