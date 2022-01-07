Успех или провал? Вот что зрители и актёры говорят о 7 сезоне «Сватов»

Более восьми лет спустя на экраны вышло долгожданное продолжение сериала «Сваты». Однако седьмой сезон пришёлся по вкусу не всем.
Более восьми лет спустя на экраны вышло долгожданное продолжение сериала «Сваты». Однако седьмой сезон пришёлся по вкусу не всем.
Фото: instagram.com/liudmilartemyeva
В конце декабря фанаты «Сватов» по всему миру притаились у телевизоров и мониторов с едой и чаем. Все девять серий поклонники сериала с замиранием сердца следили за происходящим, а затем дружно начали делиться своим мнением в соцсетях. И, как это часто бывает, мнения разделились на два лагеря.
Фото: instagram.com/liudmilartemyeva
Одни видели сплошные недостатки. Например, появление пошлых или просто неуместных шуток. Отмечали и некоторую бессвязность сюжета, а ещё ужасную нехватку серий, из-за чего часть персонажей хотя бы более-менее успела проявить себя, а многие просто мелькнули пару раз и исчезли.
Фото: instagram.com/svatyofficial
Другие тоже нашли некоторые недостатки, но тепло приняли новый сезон. Кто-то особенно отметил серию про молодых Будько, ведь там можно увидеть желание поразмышлять на тему измен, совместной жизни и окружения. Да и в целом пользователи заявили, что вторая половина финального сезона получилась вполне в стиле предыдущих.
Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты»? Читайте здесь.
Фото: instagram.com/svatyofficial
Что касается актёров, в основном они позитивно отзывались и продолжают отзываться о сериале. Например, исполнительница роли Валентины Будько Татьяна Кравченко, узнав дату выхода «Сватов», заявила, что для неё это лучший подарок на день рождения.
Фото: instagram.com/smorkovkina
«Как же я радуюсь выходу нового сезона! Съёмки 7 серий из 9 были сняты в 2017, сама смотрю как впервые», – написала на своей странице в Instagram Анна Кошмал, исполнительница роли Жени Ковалёвой.
Фото: instagram.com/smorkovkina
И напоследок немного статистики. Как сообщается на официальной страничке «Сватов», 7 сезон стал лучшим сериалом за 2021 год. Лента получила рейтинг 5,3 % и долю 18,4 % по аудитории 18-54 (50+). Всего все серии (учитывая повторы) просмотрели 12,8 миллиона зрителей. А серия за 21 декабря стала лучшей и получила рейтинг 6,4% и 23,7 %.
Фото: instagram.com/smorkovkina
Кстати, ранее мы показывали, как выглядели в молодости главные персонажи сериала. Взглянуть на совсем юных Добронравова, Кравченко, Артемьеву и других можно здесь.