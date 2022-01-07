Успех или провал? Вот что зрители и актёры говорят о 7 сезоне «Сватов»

Более восьми лет спустя на экраны вышло долгожданное продолжение сериала «Сваты». Однако седьмой сезон пришёлся по вкусу не всем.

Фото: instagram.com/liudmilartemyeva

В конце декабря фанаты «Сватов» по всему миру притаились у телевизоров и мониторов с едой и чаем. Все девять серий поклонники сериала с замиранием сердца следили за происходящим, а затем дружно начали делиться своим мнением в соцсетях. И, как это часто бывает, мнения разделились на два лагеря.

Фото: instagram.com/liudmilartemyeva

Одни видели сплошные недостатки. Например, появление пошлых или просто неуместных шуток. Отмечали и некоторую бессвязность сюжета, а ещё ужасную нехватку серий, из-за чего часть персонажей хотя бы более-менее успела проявить себя, а многие просто мелькнули пару раз и исчезли.

Фото: instagram.com/svatyofficial

Другие тоже нашли некоторые недостатки, но тепло приняли новый сезон. Кто-то особенно отметил серию про молодых Будько, ведь там можно увидеть желание поразмышлять на тему измен, совместной жизни и окружения. Да и в целом пользователи заявили, что вторая половина финального сезона получилась вполне в стиле предыдущих. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты»? Читайте здесь.

Фото: instagram.com/svatyofficial

Что касается актёров, в основном они позитивно отзывались и продолжают отзываться о сериале. Например, исполнительница роли Валентины Будько Татьяна Кравченко, узнав дату выхода «Сватов», заявила, что для неё это лучший подарок на день рождения.

Фото: instagram.com/smorkovkina

«Как же я радуюсь выходу нового сезона! Съёмки 7 серий из 9 были сняты в 2017, сама смотрю как впервые», – написала на своей странице в Instagram Анна Кошмал, исполнительница роли Жени Ковалёвой.

Фото: instagram.com/smorkovkina

И напоследок немного статистики. Как сообщается на официальной страничке «Сватов», 7 сезон стал лучшим сериалом за 2021 год. Лента получила рейтинг 5,3 % и долю 18,4 % по аудитории 18-54 (50+). Всего все серии (учитывая повторы) просмотрели 12,8 миллиона зрителей. А серия за 21 декабря стала лучшей и получила рейтинг 6,4% и 23,7 %.

Фото: instagram.com/smorkovkina